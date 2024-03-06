Помните, никогда не стоит вспоминать о своих прошлых романтических отношениях на свидании.

Специалисты выделили 10 вещей в поведении женщин, которые могут оттолкнуть мужчин, пишет YourTango. Среди них:

Слишком быстрая влюбленность. Романтизация, фантазирование и чтение между строк могут отпугнуть хорошего парня. Чтобы узнать кого-то, нужно время. Решение: вы должны научиться умерять свои иррациональные, романтические чувства к мужчине логикой и рассуждениями.

Навязчивое, неуверенное поведение. Неуверенные в себе женщины с низкой самооценкой будут нервно смеяться, слишком много говорить и хвастаться. Такое поведение заставляет мужчин бежать в другом направлении. Решение: вместо того, чтобы беспокоиться о том, что он думает о вас, сосредоточьтесь на том, достоин ли он вашего времени и внимания.

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Поведение, направленное на самозащиту. Даже если у вас было свидание или два, вы боитесь проявить свой интерес к мужчине. Ваша аура самозащиты заставляет вас выглядеть недружелюбным, отчужденным и неприступным. Решение: если вам действительно понравился парень, постарайтесь выбраться из "доспехов".

Разговоры о деньгах. Мужчина настороженно относится к женщине, когда ее самый большой интерес связан с деньгами и имуществом. Решение: избегайте первоначальных разговоров о том, на какой машине он ездит и сколько денег зарабатывает.

Потеря вашей "тайны". Слишком раннее раскрытие большого количества личной информации может подавить желание мужчины пригласить вас на второе свидание. Решение: не говорите о личном и сокровенном на первом свидании, рассказывайте об интимных аспектах вашей жизни по мере развития отношений.

Частые звонки и преследование. Из-за рвения или неуверенности вы импульсивно навязываетесь, вместо того, чтобы ждать, пока он позвонит вам первым. И хотя ваши намерения могут быть хорошими, он не считает это положительным моментом. Решение: поймите, что, если он не навязывается, вы ему просто не нравитесь.

Близость на первом свидании. Да, мы современные, сильные женщины, но мужчине нужно время, чтобы развить сильные чувства к женщине. Слишком ранняя близость с ним может разрушить многообещающие отношения. Решение: разберитесь в сути того, почему вы чувствуете потребность в интимных отношениях с мужчиной на первом или втором свидании.

Знакомства ради денег и положения. Когда вы вступаете в отношения из-за имущества и статуса, позже вы можете обнаружить, что тоскуете по любви и близости, которых нет. По этой причине свидания не являются чем-то интересным для мужчин, особенно если они ищут длительную любовь. Решение: определитесь, что для вас важнее: финансовая безопасность или любовные отношения.

Разговор о мужчинах из вашего прошлого. Мужчина не хочет конкурировать с вашими бывшими бойфрендами. Никогда не стоит вспоминать о своих прошлых романтических отношениях.

Злоупотребление алкоголем. Пьяное поведение может лишить вас шансов найти хорошего парня.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что лучший друг токсичный.

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