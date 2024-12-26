Если вы будете улыбаться "по-кошачьи" в ответ, то это повысит вашу привлекательность для кошки.

Исследователи из Великобритании обнаружили, что кошки, также как и люди, умеют улыбаться, однако делают это "глазами". Как пишет StudyFinds, для кошек сужение глаз — это их настоящий способ улыбнуться. Так, психологи из университетов Портсмута и Сассекса обнаружили, что когда люди сужают глаза, создавая так назваемый эффект "медленного моргания" - то кошки воспринимают это как аналог улыбки. Это действие делает людей намного более привлекательными для кошек, и они часто отвечают привязанностью любому, кто ее проявляет.

В исследовании использовались два теста, чтобы изучить, как кошки реагируют как на своих хозяев, так и на незнакомцев, используя сужение глаз для общения. В первом эксперименте владельцы домашних животных использовали медленное моргание со своим питомцем в своем собственном доме. Результаты показывают, что кошки с большей вероятностью медленно моргнут в ответ на своего хозяина после получения от него этого сигнала. Кошки также отвечают медленным морганием чаще, чем когда их хозяин вообще не проявляет никакого выражения лица.

Во втором эксперименте членам команды психологов было поручено общаться с кошками. Эти совершенно незнакомые люди также медленно моргали кошкам или делали им нейтральный вид без зрительного контакта. В дополнение к тесту исследователи затем протянули каждой кошке открытую руку, чтобы посмотреть, сделает ли "кошачья улыбка" их более приветливыми к незнакомцу. Кошки не только с большей вероятностью медленно моргали, когда исследователь медленно моргал им, они также с большей вероятностью подходили к ним и принимали их руку.

Видео дня

При этом тесты показывают, что эта техника работает с любыми видами кошек, от котят до пожилых. Из 45 кошек, участвовавших в исследовании, 22 были самцами и 23 самками. Некоторые живут в домах с другими кошками, а другие являются единственными компаньонами своих хозяев. Их возраст варьировался от 17 до нескольких месяцев.

Исследование приходит к выводу, что медленное моргание — это не только хороший способ улучшить связь между кошками и владельцами домашних животных, но и может также укрепить доверие с кошками, которые все еще ищут дом.

Ранее ветеринар рассказали, почему коты мурлыкают - это не всегда является признаком счастья.

Вас также могут заинтересовать новости: