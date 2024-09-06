Котам не нравится мокрая почва, отметила эксперт.

Не все знают, как отучить кота ходить в туалет на грядки. Как оказывается есть четыре простых способа.

Если животное хотя бы раз использует какую-то часть земельного участка в качестве туалета, то, вероятно, продолжит это делать потом, поскольку там останется его запах. Эксперт по садоводству Роберт Коллинз рассказала Express.co.uk, как спасти свою землю от кошачьих испражнений.

По словам эксперта, есть очень простой способ, который не потребует дополнительных затрат, - нужно хорошо поливать землю, поскольку коты мокрую почву не любят. Собеседница добавила, что котам нравится сухая и рыхлая земля.

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Второй способ борьбы с кошачьим вредительством - установка автоматического распылителя воды. Коллинз сказала, что так можно и поддерживать почву влажной, что не нравится животных, и просто их отпугивать струями жидкости. Собеседница подчеркнула, что такие устройства безопасны для котов.

Чтобы воплотить в жизнь третий способ, нужно будет обследовать территорию своего участка, посмотреть, какими путями животные могут попасть туда, и сделать так, чтобы им это не удалось. В частности, нужно закупорить щели, которые есть в ограждении. Если забор невысокий, и коты легко могут его перелезть, можно использовать пластиковые листы - прикрепите их, таким образом ограждение станет выше, благодаря чему животные на участок не попадут.

Есть и более технологичный способ - можно установить отпугиватель котов. Такие устройства излучают ультразвук (его не воспринимает ухо человека). Некоторые из устройств оснащены датчиками движения и начинают работать только тогда, когда на территорию проникает животное.

Эксперт по садоводству посоветовала не оставлять еду на территории участка, поскольку она может стать приманкой для котов.

Интересные новости про котов - что уже сообщалось

Ранее УНИАН выяснил, почему коты бегают по ночам и орут. Научный сотрудник Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе Микель Дельгадо говорил, что причин такого поведения может быть несколько. Одна из них - проблемы со здоровьем.

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