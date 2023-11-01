Чистота в туалете и ванной комнате очень важны, но даже самая лучшая уборка не всегда может справиться с неприятным запахом.

Ванная комната должна быть местом очищения, обновления и релаксации, однако, для того, чтобы поддерживать в ней чистоту из недели в неделю, требуется приложить немало усилий. Помимо регулярной уборки, еще одним требованием является устранение запахов.

Некоторые хозяйки опрыскивали ванные комнаты аэрозольными освежителями воздуха, но это не самая лучшая идея. Аэрозоли для освежения помещений не очень полезны для дыхательной системы, могут вызывать проблемы со здоровьем и ухудшить качество воздуха в помещении.

Но можно использовать нетоксичный, недорогой и надежный способ борьбы с запахами в ванной комнате - блюдечко с пищевой содой. Если вдруг случится так, что вы прольете воду, и сода попадет в унитаз, она удалит пятна и поможет прочистить его.

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Запахи в ванной комнате появляются из нескольких источников - унитаза, сливов, трубы раковины и ванны. Такие запахи часто имеют кислотную природу, а пищевая сода - это щелочь, поэтому в результате химической реакции, изменяется уровень pH в помещении. Пищевая сода поглощает и нейтрализует запахи.

Вместо того чтобы оставлять некрасивую открытую коробку с пищевой содой на задней стенке унитаза, лучше переложить ее в симпатичное блюдо, миску или открытую банку, закрепив ее на небольшой стойке. Поскольку в ванной мы часто ходим босиком, для максимальной безопасности можно выбрать меламиновую или деревянную емкость на случай, если ее опрокинут.

Если у вас есть ароматические кристаллы для ванны, которые вам нравятся, можно добавить в них немного средства. Еще одно отличное место для дезодорации - мусорное ведро в ванной комнате. Как только вы его опорожните, насыпьте на дно немного порошка.

Для борьбы с неприятным запахом плесени и труб можно сделать небольшой мешочек с содой. Если у вас есть старая пара нейлоновый носок, марля или кусок хлопка, положите на ткань не менее половины стакана пищевой соды и закрепите ее эластичным хвостиком или резинкой. Для придания более праздничного вида можно использовать остатки праздничной ленты, привязав ее к трубам под раковиной, или просто использовать веревку.

Как ранее сообщал УНИАН, убираясь в ванной комнате, люди обычно регулярно моют сантехнику, плитку и зеркала, но один из предметов часто остается вне поля зрения.

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