Орхидеи стоит пересаживать минимум раз в два года.

Орхидеи являются популярными комнатными растениями благодаря своей красоте и длительному периоду цветения. А при правильном уходе они будут радовать ваш глаз еще дольше.

Одним из важных аспектов ухода за орхидеями, который часто упускают из виду, является пересадка. Флорист Молли Тарт поделилась с порталом HouseBeautiful советами о том, когда, почему и как пересаживать орхидею, чтобы способствовать ее здоровью и долголетию.

Признаки того, что орхидею пора пересаживать:

1. Видимые или воздушные орни. Если вы заметили корни, выходящие из дна горшка или чрезмерное количество воздушных корней, прорастающих из верхней части растения, это явный признак того, что ваша орхидея переросла свой текущий горшок.

Видео дня

2. Время с последней пересадки. Орхидеи, высаженные в кору или смеси на основе коры, следует пересаживать, если с момента последней пересадки прошло два или более лет. А вот орхидеи, высаженные в мох, следует пересаживать ежегодно, чтобы предотвратить гниение корней.

Что нужно для пересадки орхидеи

1. Новая почвенная смесь. Любимая смесь Тарте — четыре части коры, одна часть мха сфагнума и одна часть перлита. Однако в продаже существует множество субстратов, которые могут хорошо подойти для фаленопсиса.

2. Новый горшок. Выберите горшок с достаточным дренажем, который на один-два дюйма больше в диаметре, чем корневая масса вашей орхидеи. Однако если растение пострадало от корневой гнили и его здоровая корневая масса уменьшилась, рекомендуется пересадить его обратно в контейнер того же размера. Если вы повторно используете тот же горшок, обязательно тщательно вымойте его мылом, чтобы удалить все вредные микробы и солевые отложения.

3. Стерильные ножницы или секатор.

Как пересаживать орхидею?

1. Замочите новый субстрат на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью пропитался.

2. Извлеките орхидею из старого контейнера, затем обрежьте поврежденные корни и удалите старый субстрат.

3. Пересадка орхидеи: выстелите дно нового горшка тонким слоем свежей почвенной смеси. Поместите корневую массу орхидеи в центр горшка и аккуратно окружите ее новым субстратом.

4. Усадка и полив: тщательно полейте пересаженную орхидею.

Лучшее время года для пересадки орхидеи

Тарт рекомендует пересаживать орхидею весной и летом, когда растения растут наиболее активно. Однако орхидеи можно пересаживать круглый год. Не рекомендуется пересаживать орхидеи, когда они цветут, так как это может привести к преждевременному опаданию цветов или бутонов.

Ранее УНИАН рассказывал о том, как заставить орхидею зацвести. В этом поможет удобрение из обычного риса.

Вас также могут заинтересовать новости: