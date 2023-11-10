Даже известные влиятельные лица не знают, как часто это нужно делать.

Популярные инфлюэнсеры Лаура Хеншоу и Стеф Клэр Смит сделали откровенные признания того, как часто они стирают свои собственные бюстгальтеры. У некоторых людей это вызывало отвращение.

Во время своего подкаста Хеншоу призналась, что стирает свое нижнее белье примерно раз в месяц.

"Не знаю, как часто мне приходится стирать бюстгальтер", - сказала Лаура.

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Стеф уточнила, как часто ее подруга на самом деле стирала свой бюстгальтер. Лаура ответила: "Может быть, раз в месяц, я думаю".

Стеф была шокирована, но Лаура объяснила, что бюстгальтеры труднее стирать и легче испортить внешнему виду из-за частой стирки. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях: одни заявляли, что стирают свои бюстгальтеры каждый день, а другие говорили, что делают это раз в месяц.

"Я ношу новый каждый день и каждый день бросаю его в корзину для стирки",

"Примерно раз в две недели. Но я также не ношу один и тот же бюстгальтер каждый день, чтобы он не испачкался и не имел неприятного запаха",

"Я считаю, что одного раза в неделю более чем достаточно, если это не спортивный бюстгальтер",

"Зависит от многих факторов, я считаю. Я много потею на работе,и в конце концов пахнет едой, поэтому обычно каждые несколько дней я стираю",

"Я стираю свой каждые два-три дня, но у меня есть несколько разных, поэтому я меняю их",

- пишут пользователи.

По мнению экспертов Everyday Health, бюстгальтеры являются источником распространения грязи, пота и омертвевших клеток кожи. Их следует стирать после двух-четырех раз использования

"Старайтесь стирать бюстгальтер как можно чаще, если вы сильно потеете, испытываете раздражение кожи или инфекцию вокруг груди", - сказал эксперт.

Ранее эксперты по путешествиям предупредили, что женщины рискуют быть остановлены для дополнительного осмотра при прохождении проверки на безопасность в аэропорту, если на них будет надет бюстгальтер с металлосодержащими косточками.

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