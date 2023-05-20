В сети дали советы мужчины, как прекратить это безумие.

Если вы когда-либо были вне дома, когда доставляли заказанную вами посылку, то знаете, что иногда курьер оставляет вашу посылку соседу, чтобы вы могли забрать ее, когда вернетесь домой.

Но один из соседей воспользовался добротой мужчины и повесил табличку на своем окне, что теперь все посылки на его имя доставщики могут оставить по соседству, пишет Mirror.

Мужчина объяснил, что в доме по соседству постоянно меняются арендаторы, поэтому он действительно не знает своих соседей и понятия не имеет, кто из них повесил табличку. Более того, там живет несколько человек, соответственно, и посылок они получают немало, поэтому теперь гостиная мужчины-соседа превратилась в "почтовое отделение".

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И хотя он был не против принять одну-вторую посылку для своих соседей, он говорит, что никогда не примет их больше после того, как они воспользовались его добротой.

В посте на Reddit он объяснил: "Мой сосед только что повесил табличку: "Доставлять посылки на [номер моего дома]" на своей двери. Я никогда не разговаривал с этим соседом".

Комментаторы поспешили сказать мужчине, чтобы он больше не принимал посылки для своих соседей, а некоторые дали совет, что он может сделать, чтобы предотвратить дальнейшие поставки. Один человек написал: "Написанная от руки записка, прикрепленная к вашей двери, в которой говорится, что в настоящее время не принимаются посылки для соседей, должна помочь".

Как таиландец получил неожиданную посылку

Ранее житель Таиланда заказал в интернет-магазине iPhone 7, однако вместо телефона получил письменный стол в виде огромного смартфона. Как оказалось, мужчина не понял по фотографии, что именно и какого размера покупает, а также не перепроверил заказ перед покупкой.

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