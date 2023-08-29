Вместо этого она посоветовала пить эспрессо, но убедила не всех.

Итальянский блогер Надя Катерина Мунно (The Pasta Queen) посоветовала своим подписчикам прекратить заказывать капучино - напиток итальянского происхождения на основе эспрессо с добавлением взбитого паром молока - посреди дня. По ее словам, большинство итальянцев не пьют этот горячий напиток после полудня.

"Почему итальянцы не пьют капучино после 12? Потому что это напиток для завтрака!", - сказала Мунно. Блогер объяснила, что капучино следует употреблять только до 10 часов утра. "Если вы действительно хотите сдвинуть время, то до 11, но не до 12", - добавила она.

Мунно отмечает, что после 12 часов лучше выбрать другие кофейные напитки, если уж очень хочется. Она советует эспрессо.

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"Когда вы едите, вам достаточно калорий. Все, что вам нужно, это быстрый эспрессо", – говорит блогер и отмечает, что употребление капучино после 12 часов вызвало бы ту же реакцию итальянцев, какая была бы у американцев, если бы кто-то решил съесть хот-дог на завтрак.

В комментариях под роликом вспыхнул нешуточный спор. Кофеманы принялись отстаивать свое право пить такой кофе, как им хочется, тогда, когда хочется.

"Если это в моей чашке, я тоже могу выпить в 8 вечера. 3 ночи тоже. Моя чашка, мои правила", "Я итальянец и знаю об этом "правиле", но я бы все равно заказал капучино днем, "Я буду пить свой капучино, когда захочу. Для меня это как десерт", - пишут комментаторы.

В то же время были и те, кто утверждал, что правило, озвученное The Pasta Queen, является довольно распространенным - некоторые заведения даже отказывают в обслуживании клиентам, которые заказывают капучино после обеда.

Интересные новости о кофе

Ученые выяснили, что кофе не стоит пить утром, и этому есть серьезное биологическое объяснение.

А американские психологи ответили, может ли кофе спасти от недосыпа.

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