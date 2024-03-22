Эти диеты могут разрушить твое пищевое поведение.

Интернет и различные "эксперты" часто приводят разные теории о том, как следует худеть, рассказывают о пользе тех или иных ограничений. И некоторые из нас ведутся на экстремальные советы, мотивируя себя красивыми людьми, которых видят по телевизору, в социальных сетях... Не понимая, что часто реальная картинка отличается от того, что нам показывает голубой экран.

А как насчет обратных советов? Портал EatThis привел список худших диет для здорового похудения. Речь идет о 5 популярных методиках. Их минусы раскрыла директор нью-йоркского учреждения Real Nutrition, которое специализируется на оптимальном питании на похудении, сертифицированный нутрициолог Эми Шапиро.

1. Соковая диета

Диета на соках - опасное решение, которым вы не только лишите свое тело мышц и красоты. История может закончиться тем, что у вас замедлится метаболизм, а в придачу, начнутся скачки в уровне сахара. Да, фрукты это полезно, но только как перекус. Они не обладают достаточным количеством белка и аминокислот, чтобы дать все, что нужно, вашему телу. "Диета на соках не является устойчивой для длительного похудения", - говорит Шапиро.

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2. ХГЧ-диета

Это новый тренд 21 века: когда человек ограничивает свою калорийность до 500-800 кал, и одновременно "подпитывает" тело гормональными добавками. Речь идет о хорионическом гонадотропине (в медицине ХГЧ). Именно от этого гормона, собственно, и пошло название диеты.

"Нет никаких научных доказательств, подтверждающих эффективность ХГЧ для похудения", - утверждает Шапиро.

Нутрициолог также относит эту диету к опасным из-за низкой калорийности. Она ничем не лучше "соковой".

3. Кетогенная диета

Современный человек, скорее всего, слышал о ней как о "кето диете". Ее главный принцип заключается в употреблении пищи с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. На таком питании тело якобы должно сжигать именно жир в качестве топлива, а не углеводы.

"Ее долгосрочные эффекты/безопасность все еще обсуждаются... Эту диету будет трудно выдержать из-за экстремальных ограничений углеводов. Она может привести к дефициту питательных веществ, запорам и повышенному риску сердечных заболеваний из-за высокого потребления насыщенных жиров", - рассказывает Шапиро.

4. Сыроедение

Речь идет о методике, которая советует нам есть продукты исключительно в сыром виде. То есть фрукты, сырые овощи, семена, орехи и тому подобное. Другими словами, рыба, мясо, яйца - все, что мы готовим перед тем, как съесть, запрещается.

Это еще один метод, которым человек вводит организм в шок, недополучая свою калорийность. Вдобавок, такое питание может привести к дефициту особых для нашего тела белков, а также витамина B12 и кальция. Шапиро не советует с ней экспериментировать.

5. Диета Аткинса

Люди, которые уже неоднократно худели, почти 100% слышали об этой разновидности диеты. Она заключается в потреблении большого количества жиров и белков и ограничении углеводов в рационе. Проще говоря - едим салаты и мясо, ни в коем случае не едим каши и другие углеводы, даже сложные. Такой строгий запрет может сработать только в краткосрочной перспективе, уверена специалист. "Большинство людей со временем снова набирают вес", - говорит она.

Ученые пришли к согласию и назвали самую полезную рыбу

Между тем ученые пришли к согласию относительно того, какую рыбу можно назвать самой полезной для нашего тела. Новое исследование провели ученые 4 известных университетов.

Они определили, что именно в этой рыбе есть больше всего таких полезных аминокислот как: кальций, йод, железо, омега-3, витамин B12 и витамин A. Что стоит хотя бы раз в неделю готовить своим на ужин - ответ здесь.

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