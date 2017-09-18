В США донор спермы впервые встретился с 19 биологическими детьми (видео)

Американец Майкл Рубино впервые встретился со своими 19 биологическими детьми, которым исполнилось от 16 до 21 года. Об этом сообщает Inside Edition.

Когда мужчине было около 30 лет, он стал донором спермы для многих женщин. При этом в отличие от остальных доноров он сделал это не анонимно, а оставил свое имя и контакты.

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Биологические дети Майкла, узнав об этом, связались с ним в соцсетях и устроили встречу. На встречу к Майклу приехали 19 человек возрастом от 16 до 21 года.

По словам Майкла, он ожидал, что когда-то увидит двоих или троих детей, но приехало 19 человек. У 11 из них были голубые глаза, как у Майкла.

Как сообщал УНИАН, донор спермы в Голландии оказался биологическим отцом более 100 детей. Согласно голландским законом, сперма одного донора может быть использована для оплодотворения максимум 25 женщин.