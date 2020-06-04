Научил Кашпировский: Гордон убеждает, что гипнотизирует людей, у которых берет интервью

Гордон рассказал о дружбе с "гипнотизером" Анатолием Кашпировским и похвастался тем, что владеет "профессиональными приемами" гипноза.

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что владеет приемами, при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью.

Об этом он сказал в опубликованном на YouTube интервью телеканалу «Украина 24».

Отвечая на вопрос, или он действительно гипнотизировал террориста Игоря Гиркина во время скандального интервью, Гордон ответил: «Вы знаете, есть профессиональные приемы и тайны, которые не всегда можно обсуждать. Но я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью - это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал».

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Также он похвастался дружбой с «гипнотизером» Анатолием Кашпировским.

«Вы знаете, многолетняя дружба с Анатолием Михайловичем Кашпировским не прошла, конечно, мимо. 31 год мы дружим с этим великим человеком. И, конечно, очень много он мне дал и навыков психологического влияния в том числе. Я скажу больше, мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать», - сказал Гордон

Напомним, как сообщал УНИАН, украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского террориста, одного из бывших лидеров боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Заметим, что за несколько часом до заявления Гордона Служба безопасности Украины сообщила, что проведет проверку в связи с интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у так называемой "экс-прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму.

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