Эта головоломка проверит вашу внимательность к деталям.

Головоломки помогают проверить критическое мышление человека и его умение решать проблемы. Эти задачки не только помогают отвлечься, но и способствуют улучшению концентрации внимания.

Самые распространенные типы головоломок предусматривают поиск ошибки, разгадывание кода или обнаружение скрытого объекта на рисунке. Регулярное выполнение таких задач является полезной тренировкой для мозга. Поэтому УНИАН подготовил для вас новую головоломку, где вам нужно отыскать странный зонтик за 9 секунд.

На картинке ниже представлены несколько разноцветных зонтов. Один из них отличается от остальных, и ваша задача состоит в том, чтобы найти его за 9 секунд.

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Эта головоломка проверит вашу внимательность к деталям. Посмотрите на изображение и внимательно изучите его. И помните, времени мало!

Время вышло. Поздравляем тех читателей, которые заметили, какой зонт отличается от других. Если же вы нужный зонт не нашли, мы вам в этом поможем.

Нужный зонт находится в начале предпоследнего ряда. Присмотритесь - одна из секций отличает этот зонт от других. Он зеленый, тогда как на остальных - сиреневый.

Если вам понравилось решать эту головоломку, у нас есть еще много подобных загадок. Вы можете отыскать странную сову за 5 секунд или попробовать найти калину в бусинах за 8 секунд.

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