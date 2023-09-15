Проверьте свой интеллект.

В сети завирусилась интересная головоломка, которую могут решить в отведенное время только настоящие гении.

В задачке со спичками Jagranjosh представлено необычное уровнение, которое нужно исправить в два шага. Вы должны переставить две спички таким образом, что уравнение 1 - 1 = 9 стало правильным. На это у вас будет всего 9 секундр.

Поставьте таймер, внимательно посмотрите на картинку и попробуйте понять, как сделать его правильным.

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Такие задачки помогают людям повысить уровень интеллекта и улучшить концентрацию внимания. Кроме того, это хороший способ отвлечься от проблем.

Если вы не смогли найти решение, то сможете ниже посмотреть правильный ответ.

Решение головоломки:

Уравнение можно исправить, переместив две спички из цифры 9. Таким образом вы получите следующее: 1 + 1 = 2.

Другие интересные головоломки:

Ранее мы публиковали очень сложную оптическую иллюзию, на которое среди толпы людей спряталась панда.

Также вы можете проверить свою внимательность, отыскав на картинке предмет, который потерял мужчина.

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