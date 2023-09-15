В сети завирусилась интересная головоломка, которую могут решить в отведенное время только настоящие гении.
В задачке со спичками Jagranjosh представлено необычное уровнение, которое нужно исправить в два шага. Вы должны переставить две спички таким образом, что уравнение 1 - 1 = 9 стало правильным. На это у вас будет всего 9 секундр.
Поставьте таймер, внимательно посмотрите на картинку и попробуйте понять, как сделать его правильным.
Такие задачки помогают людям повысить уровень интеллекта и улучшить концентрацию внимания. Кроме того, это хороший способ отвлечься от проблем.
Если вы не смогли найти решение, то сможете ниже посмотреть правильный ответ.
Решение головоломки:
Уравнение можно исправить, переместив две спички из цифры 9. Таким образом вы получите следующее: 1 + 1 = 2.
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