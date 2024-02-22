Поначалу эта задача может показаться трудной, ведь числа очень похожи между собой.

Оптические иллюзии, которые заставляют людей искать скрытые числа, не только интересны, но и являются отличным тренажером для мозга. При поиске нужного числа задействуются как когнитивные функции, так и процессы восприятия.

УНИАН предлагает немного "размять" глаза и мозг с помощью одной сложной оптической иллюзии. Ниже представлена картинка, на которой среди чисел 963 "спряталось" число 983.

У вас есть 10 секунд, чтобы его отыскать:

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Поначалу эта задача может показаться трудной, ведь числа очень похожи между собой. Но если вы сосредоточитесь, то сможете без проблем найти 983 среди 963.

Если вам не удалось отыскать "спрятанное" число за 10 секунд, не расстраивайтесь. Мы вам в этом поможем:

Другие оптические иллюзии и головоломки на УНИАН

Оптические иллюзии – одно из самых любимых развлечений пользователей Сети. Дело в том, что это способ "размять" глаза и мозг, проверить скорость реации и свое критическое мышление.

В частности, можете испытать свою удачу и наблюдательность в хитрой головоломке, где необходимо найти курицу в тюльпанах за 10 секунд. Сделать это будет непросто, поэтому советуем как можно лучше рассмотреть изображение.

Если же вам больше по душе иллюзии с числами, предлагаем вам отыскать число 41, спрятанное на картинке. Сделать это надо менее чем за 14 секунд.

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