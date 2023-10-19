Эта задача под силу не всем пользователям.

Проверьте свой уровень IQ менее чем за 10 секунд, пытаясь определить, кто из этих людей является мужем девушки. Новую головоломку обнародовал портал JagranJosh.

Перед вами рисунок, на котором изображены трое молодых людей. Двое из них женаты. Вам необходимо выяснить, кто является парой. Если справитесь за 7 секунд, то можете быть уверены, что обладаете очень высоким уровнем интеллекта.

Готовы? Установите таймер на 7 секунд, затем начните. Не забывайте, что для решения этой задачки нужно задействовать логическое мышление.

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Эта головоломка под силу очень внимательным людям, которые имеют острое зрение и "натренированный" мозг. Если вы не впервые беретесь за задачку такого толка, то очень быстро найдете мужчину.

Проверить свой ответ вы можете ниже - мы опубликуем правильное решение умственной головоломки.

Решение задачки:

Вы могли заметить, что из кармана женщины торчит мобильный телефон. Если внимательно присмотреться, то на заставке у нее установлен снимок ее мужа. Таким образом, ее муж - парень, который который стоит на правой стороне рисунка.

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Также попробуйте свои силы в решении оптической иллюзии с поросятами - вам надо всего за 15 секунд отыскать всех зверюшек на картинке.

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