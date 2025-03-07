Один из уроков заключается в том, что вы можете добиться успеха, не гоняясь за лайками и подписчиками.

Успешная американская предпринимательница Патрис Полцер рассказала, какие 5 уроков изменили ее жизнь после проведения всего 48 часов в Финляндии - самой счастливой стране мира, пишет CNBC Make It.

По ее словам, что вынесенные уроки после головокружительного двухдневного путешествия в Финляндию изменили ее взгляды на работу и жизнь. И вот какие они:

Меньше времени - лучше концентрация. Несмотря на темную зиму, в Финляндии производительная экономика, которая является одной из самых инновационных в мире. Более короткие дни могут означать более целенаправленные встречи, более продуманные проекты и признание того, что зимняя энергетика отличается. Зимой вы не можете делать так много, и это нормально.

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Вы можете добиться успеха, не гоняясь за лайками и подписчиками. В мире, одержимом показателями, последователями и тенденциями, настоящая страсть и подлинное повествование могут пробиться сквозь шум.

Психическое здоровье - не второстепенное. "Забота о себе" - не бессмысленная модная фраза в Финляндии. Поскольку у них его мало, финны не воспринимают дневной свет как должное, и принимают профилактические меры, прежде чем его станет гораздо меньше.

Системы поддержки побеждают культуру суеты. Хотя я не могу в одиночку изменить законы или систему здравоохранения, я могу выбрать другой путь развития собственного бизнеса. Я поставила себе цель создать поддержку, которую я хотел бы иметь: гибкий график для моей полностью удаленной команды, обязательство сделать физическое и психическое здоровье приоритетом №1 и устная мантра "никакая работа не может быть важнее, чем ваше благополучие или благополучие вашей семьи".

Иногда план Б лучше плана А. В работе и жизни мы часто зацикливаемся на своих первоначальных планах. Но финны показали мне, что, когда что-то идет не так, неподготовленные моменты могут дать наилучшие результаты.

Напомним, ранее миллиардер назвал навык №1, который помогает ему добиваться успеха "почти во всем".

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