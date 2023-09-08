В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек.

Ученые определили, что скрытый ингредиент в популярных продуктах ежедневно подвергает людей риску сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет об эмульгаторах (пищевые добавки), которые используются для того, чтобы отдельные продукты (например, мороженое, закуски, готовые блюда) дольше хранились и были вкуснее, пишет The Sun со ссылкой на проведенное исследование.

В ходе исследования было установлено, что эмульгаторы могут вызывать различные проблемы с сердцем, в том числе, ишемическую болезнь и инсульт.

Один из авторов исследования доктор Бернард Срур призвал людей сократить количество потребляемой обработанной пищи, чтобы оставаться здоровыми. Он признал, что исследование выявило лишь небольшую связь между эмульгаторами и болезнями сердца. Но специалист уверен, что и эти результаты важны, учитывая то, что эти пищевые добавки используются "повсеместно" в тысячах широко потребляемых продуктов питания.

Видео дня

"Результаты будут способствовать переоценке правил использования пищевых добавок в пищевой промышленности для защиты потребителей", - заявил с уверенностью доктор.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие более 100 тысяч человек.

Ранее диетолог объяснила, как небольшие изменения в питании помогут снизить уровень холестерина.

Вас также могут заинтересовать новости: