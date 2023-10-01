Задание озадачивает, но некоторые пользователи все же пытались найти ответы.

Загадки на логику для детей действительно способны поставить взрослых в тупик, и даже довести до отчаяния. Родители, чей 6-летний ребенок пришел домой со странным домашним заданием по математике о яблоках, были настолько ошеломлены, что обратились к онлайн-форуму с просьбой помочь найти ответ.

Они опубликовали фото этого задания. В условиях говорится: "Дэнни уронил краску на свою книгу. Сколько яблок могло быть покрыто краской? Их не может быть больше 20". Также предоставлен рисунок – пятно от краски и подпись "больше всего", 16 яблок и подпись "меньше всего".

Многие люди на форуме предполагали, что, возможно, пропущена какая-то часть задания, без которой его трудно понять. Другие думают, что учитель вставил задание из Интернета в материалы для детей, и даже не прочитал его.

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Некоторые пользователи все же пытались искать ответы. Среди озвученных вариантов:

0 яблок, так как Дэнни уронил краску на свою книгу, а не на яблоко;

между 0 и 4 покрыты краской, так как показано 16, и их не может быть больше 20;

17-19 яблок, поскольку 16 является наименьшим числом, а более 20 быть не может.

Математические головоломки на УНИАН

Предлагаем развязать простую математическую головоломка со спичками. Для решения примера надо передвинуть только одну спичку.

Также в Сети появилась головоломка, в которой необходимо завершить перечень математических уравнений.

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