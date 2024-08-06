Это не барьеры, а важные ориентиры, которые обеспечивают справедливый обмен поддержкой и уважением.

Эмоционально сильные люди не просто выживают в отношениях, они процветают, устанавливая четкие границы. Это не барьеры, а важные ориентиры, которые обеспечивают справедливый обмен поддержкой и уважением, говорится в статье Hack Spirit.

Эксперт выделяют 9 границ, которые эмоционально сильные люди всегда устанавливают в отношениях:

Ставят на первое место заботу о себе

Когда дело доходит до отношений, эмоционально сильные люди понимают важность заботы о себе. И речь не об эгоизме или пренебрежении потребностями других. Речь идет о понимании того, что нельзя наливать из пустой чашки. Для того, чтобы дарить любовь, поддержку и заботу другим, эмоционально сильный человек знает, что сначала он должен позаботиться о себе.

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Не терпят неуважения

Эмоционально сильные люди не терпят неуважения в отношениях. Окружающие должны уважать ваши действия, мысли и поступки. Нужно устанавливать четкие границы и не позволять унижения.

Сохраняют личное пространство

Эмоционально сильные люди понимают важность личного пространства в отношениях. Люди со здоровым чувством личного пространства с большей вероятностью испытывают долгосрочное удовлетворение от отношений. Это касается не только физического пространства, но и ментального и эмоционального. Они понимают, что каждому нужно время наедине, чтобы перезарядиться, поразмышлять и реализовать собственные интересы.

Отстаивают свои потребности

Независимо от того, это желание прозрачного общения, содержательного времяпрепровождения вместе, или более глубокой эмоциональной близости, эмоционально сильные люди знают, что необходимо для процветания отношений и доносят это партнеру.

Устанавливают эмоциональные границы

Эмоционально сильные люди понимают, что их чувства – это их собственная ответственность, и они заботятся о том, чтобы другие тоже это знали. Они не позволяют другим манипулировать своими эмоциями или обвинять их в собственном эмоциональном состоянии. Если кто-то расстроен, они не берут на себя вину или ответственность за чувства этого человека. Вместо этого они поощряют открытое общение о чувствах и эмоциях.

Не идут на компромисс со своими ценностями

И когда дело доходит до отношений, такие люди отказываются ставить собственные ценности под угрозу. Эмоционально сильные люди твердо устанавливают границу. Они сообщают о своих ценностях партнерам и ожидают, что их будут уважать.

Не берут на себя никакой ответственности за счастье других

Эмоционально сильные люди признают, что счастье – это личный труд. Они понимают, что их роль заключается в том, чтобы приумножать счастье своего партнера, а не быть его единственным архитектором. Они проводят четкую границу, решая не нести всю тяжесть эмоционального благополучия своего партнера.

Держат прошлые и нынешние отношения отдельно

Эмоционально сильные люди понимают, что приносить старый багаж в новые отношения может быть вредно. Они отделяют прошлые отношения от нынешних. Это означает, что не нужно сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим. Каждые отношения и каждый человек разные.

Могут постоять за себя

Независимо от глубины их привязанности или заботы о другом, они отказываются терпеть плохое отношение или воспринимать его как должное. Речь идет не просто о том, чтобы провести границу, а о том, чтобы активно ее поддерживать. Независимо от того, идет ли речь о противостоянии унизительным замечаниям, несправедливому отношению или любой форме неуважения, они делают все возможное, чтобы их голос был услышан, а их достоинство – защищено.

Интересности

Собаки приносят в нашу жизнь много радости, однако они способны на большее, чем просто бегать, играть и собирать палки. Так, собаки могут помогать людям с ограниченными возможностями, находить пропавших людей, вынюхивать наркотики и взрывчатку.

Всем важно оставить хорошее впечатление о себе среди родных, друзей, коллег или просто рядовых людей. Впрочем, иногда только одна неосторожная фраза может разрушить ваш имидж и сделать вас мгновенно неприятной в глазах собеседника.

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