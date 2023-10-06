Этот прием поможет вам высушить одежду без необходимости сушить что-либо на воздухе или в сушильной машине.

Если в жизни есть что-то постоянное, так это стирка, потому что одежда всегда загрязняется и должна быть чистой, что приводит к бесконечному циклу стирки, а следовательно, и необходимости найти новые поверхности для сушки вещей.

К счастью, эксперт рассказал о приеме, который позволит высушить одежду всего за пять минут без сушилки или ветра.

Как пишет Mirror, Тор Риддер в видео на своем канале YouTube поделился своим "методом сушки буррито" как туристическим приемом, который работает, если вам нужно что-то быстро высушить. Для этой техники требуется только полотенце и пол.

"Чтобы применить метод буррито, мы кладем только что выстиранную футболку на полотенце. Потом начинаем складывать футболку, заворачивая ее в полотенце", - рассказал он.

Когда футболка полностью завернута в полотенце, на нее нужно наступить или надавить коленями. "Мы делаем это для того, чтобы полотенце впитало всю воду из буррито. Когда мы развернем его, он станет намного суше", - отметил эксперт.

"Я считаю, что этот метод легко сократит время высыхания с ночи до нескольких часов", - пояснилРиддер.

Если у вас нет времени ждать пару часов и вы находитесь в более холодном месте, он рекомендует повесить одежду на вешалку и высушить ее феном максимум пять минут. Если у вас нет вешалки, вы можете положить ее на раковину или стул.

Комментаторы были в восторге от "метода буррито". Одна женщина подтвердила, что этот метод работает, заявив: "Я использовала эти два метода, и моя одежда высохла за пять минут".

Ранее эксперты отмечали, что полотенца нужно стирать после каждых трех использований. А если вы этого не делаете, то рискуете ухудшением состояния здоровья и даже возможностью подцепить неприятные инфекции. Это происходит из-за бактерий, которые накапливаются в полотенцах, если их не стирать достаточно часто.

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