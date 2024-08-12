Японская исследовательская группа провела результативный эксперимент.

Ученые заявляют, что болезнь Паркинсона - это нейродегенеративное заболевание, которое развивается быстрее всего в мире. Однако, есть продукт, который может защитить от него.

Как пишет Ехргеѕѕ, болезнь Паркинсона вызвана потерей нейронов, которые производят дофамин. Этот нейромедиатор участвует в контроле движений и мышлении.

По мере старения населения планеты количество больных стремительно растет и составляет почти 10 миллионов во всем мире.

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"Болезнь Паркинсона вызвана повреждением нейронов из-за чрезмерного производства активных форм кислорода. Ученые говорят, что подавление генерации активных форм кислорода является "существенным", поскольку это фатально для дофаминергических нейронов, которые управляют нейромедиаторами дофамина", - отмечает издание.

Японская исследовательская группа подтвердила физиологический эффект полифенолов Ecklonia cava, антиоксидантов морских водорослей, для профилактики болезни Паркинсона.

Ученые провели два типа тестов на двигательную функцию, используя модель мышей с болезнью Паркинсона, которых ежедневно в течение недели перорально кормили антиоксидантами, а затем вводили ротенон, природное соединение, содержащееся в корнях нескольких видов растений.

Оказалось, что двигательная функция, которая была снижена ротеноном, была восстановлена. Руководитель исследования, профессор Акико Кодзима-Юаса, рассказал, что также была улучшена моторика кишечника и структура слизистой оболочки толстой кишки.

Кроме того, клеточные эксперименты с использованием модельных клеток болезни Паркинсона также подтвердили биохимическое взаимодействие профилактического эффекта морской капусты. Результаты проверки показали, что антиоксиданты активируют фермент AMPK, внутриклеточный датчик энергии, и подавляют производство активных форм кислорода, которые вызывают гибель нейронных клеток.

"Это исследование свидетельствует о том, что антиоксиданты Ecklonia cava могут уменьшить повреждение нейронов путем активации AMPK и подавления внутриклеточного производства активных форм кислорода. Есть надежда, что Ecklonia cava станет эффективным ингредиентом в профилактике болезни Паркинсона", - говорит профессор Акико Кодзима-Юаса из Университета Осаки Метрополитен.

Что есть для улучшения здоровья

Исследователи из Швеции и Германии обнаружили, что замена сливочного масла смесью оливкового и высококачественного растительного масла улучшает уровень холестерина и долгосрочное здоровье сердца.

Новое исследование показало, что ежедневное употребление одного авокадо улучшает сон и качество диеты. Они обнаружили, что показатели сердечно-сосудистого здоровья снизились у тех, кто воздерживался от потребления авокадо, тогда как те, кто ели его не имели подобной тенденции.

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