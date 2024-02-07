Женское белье не только красиво, но и имеет свои тайны.

Женщины носили нижнее белье на протяжении многих веков, но только в XIX веке оно стало выглядеть так, как мы привыкли. Большинство женщин ежедневно видят маленький декоративный бантик на своем нижнем белье, но мало кто задумывается, зачем он там.

Издание Mirror пишет, что один из пользователей Reddit задался вопросом: "Почему так много трусиков имеют маленький бантик спереди? Откуда взялась эта традиция?"

Согласно Belle Lingerie, женщины не носили известного нам нижнего белья до XIX века. Вместо этого они носили нижнее белье, известное как кальсоны, которые появились примерно в 4 400 году до нашей эры в Египте.

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"Это были две отдельные штанины, которые соединялись на талии, что-то вроде мешковатых шорт, доходящих до колен. В конце концов, к 1920 году кальсоны и блумеры стали короче, заканчивались выше колена, а не ниже. Вероятно, это было сделано для того, чтобы соответствовать новым, более коротким фасонам платьев", - говорится в сообщении.

Оказывается, бант по центру трусов изначально использовался для того, чтобы белье не сползало вниз до изобретения резинки.

"Пьер Вальтон также оказал большое влияние на женское нижнее белье. В 1918 году этот француз разработал хлопковые трусики с эластичным поясом, которые были гораздо короче по ноге, что сделало их более практичными как для взрослых, так и для детей", - указано в сообщении.

В доэластичные времена трусы удерживались на месте с помощью ленточки, продетой через кружево с люверсами в верхней части. Маленький бантик - это место, где завязывали ленточку, и, конечно же, он находится спереди, потому что там проще всего сделать что-то подобное.

Но это не единственная причина. Много веков назад, до изобретения электричества, женщинам часто приходилось вставать до рассвета и одеваться в темноте или при свечах. Поэтому бант использовался для того, чтобы отличить переднюю часть белья от задней. Сейчас ленту рассматривают как украшение.

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