Девушка сочла поступок экс-жениха, который потребовал обручальное кольцо назад по смс, "бесчувственным".

Девушке не понравился поступок жениха, который после разрыва помолвки попросил вернуть ему обручальное кольцо, и она придумала оригинальный способ отомстить.

Как пишет The Independent, бывший жених модели и журналистки Ванессы Моура попросил вернуть ему обручальное кольцо по смс после разрыва двухлетней помолвки. По словам девушки, такой поступок показался ей "бесчувственным", поэтому она подошла к делу творчески и решила отомстить.

Ванесса говорит, что отдала кольцо ювелиру и превратила его в "позолоченную туалетную бумагу". По ее словам, кольцо превратилось в "то, что идеально отображает неудавшиеся отношения".

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Она подчеркнула, что хотела показать, что именно кольцо представляет для нее сегодня.

"Я смотрела на кольцо и вспоминала только разочарование и грусть. Я была полна решимости двигаться дальше и решила, что больше не хочу носить этот символ неудавшихся отношений. Именно тогда мне пришла в голову идея переплавить кольцо и создать что-то новое, что-то, что заставило бы меня посмеяться над всей этой ситуацией", - говорит девушка.

Ранее УНИАН рассказывал историю мужчины, который устал от того, что соседи паркуют возле дома девять своих автомобилей и нашел способ отомстить. Его месть обошлась "провинившимся" соседям в 100 тысяч долларов.

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