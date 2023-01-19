Мама девушки была шокирована сходством девушек.

В США Амбра из Северной Каролины и Дженнифер из Техаса познакомились через онлайн-платформу Twin Strangers, которая помогает людям находить похожих на них.

Точное совпадение удивило обеих, и Амбра, и Дженнифер, которым в то время было 23 и 33 года, встретились на день в Техасе, чтобы сделать макияж и сфотографироваться вместе, пишет The Mirror.

"Итак, однажды я пришла домой с работы и прочитала об этом сайте Twin Strangers, я просто ввела свои параметры, и вот она", — объяснила Дженнифер.

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"Я очень нервничала, и у меня тряслись руки, и я думала, о Боже, я действительно собираюсь встретиться с ней", — сказала Амбра перед встречей.

Оправившись от шока, Дженнифер организовала для своей мамы встречу с Амброй, чтобы посмотреть, сможет ли она отличить их друг от друга. Мама девушки была шокирована сходством девушек. "Ты - моя дочь, Боже мой, ты так похожа на мою дочь", — сказала удивленная мать.

Мама Дженнифер даже захотела изучить родословную Амбры, чтобы удостовериться, что они не родственники. Комментаторы в интернете согласились, что девушек сложно отличить.

Собака-"двойник" Иванки Трамп

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