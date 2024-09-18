Уровень рождаемости в Южной Корее упал до исторического минимума.

Продажи колясок для домашних животных в Южной Корее впервые превысили продажи детских колясок, что подчеркивает тревожно низкий уровень рождаемости в стране. Об этом сообщает Independent.

Так, уровень рождаемости в восточноазиатской стране упал до исторического минимума в 78 рождений на 1000 человек в 2022 году, что является самым низким показателем в мире и значительно ниже коэффициента замещения.

"Тенденция отражается на продажах колясок. По данным Gmarket, оператора платформы электронной коммерции, 57 процентов колясок, проданных в 2023 году, были для домашних животных по сравнению с 43 процентами для младенцев", - говорится в материале.

Отмечается, что поскольку в стране рождается меньше детей, все больше людей решают заводить домашних животных. Более шести миллионов домохозяйств в Южной Корее имели домашних животных в 2022 году, по сравнению с 3,6 миллионами в 2012 году.

Президент страны Юн Сук Йоль назвал резкое падение рождаемости "чрезвычайной ситуацией в стране" и объявил о создании Министерства противодействия низкому уровню рождаемости.

"Мы мобилизуем все возможности нации, чтобы преодолеть низкую рождаемость, которую можно считать национальной чрезвычайной ситуацией", - сказал он.

В демографическом кризисе Южной Кореи обвиняют ряд факторов, но главной причиной считается разочарование ростом стоимости жизни и ухудшением ее качества.

"Федеральное правительство предлагает финансовые стимулы для поощрения пар к рождению детей, выплачивая от 35 до 50 миллионов вон (примерно от 26 до 37 тысяч долларов - УНИАН) от рождения ребенка до достижения им семи лет. В марте сообщалось, что за последнее десятилетие количество браков сократилось на 40 процентов", - резюмирует издание.

Демографические проблемы - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия летит в пропасть демографической катастрофы. Снижение рождаемости и рост смертности привели к стремительному сокращению населения страны-агрессора.

Так, в первом полугодии 2024 года в России родилось 599,6 тысячи детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне рождаемость в РФ обвалилась до 98,6 тысячи, что стало рекордно низким показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: