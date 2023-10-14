Это животное не зря считают одним из самых умных в мире - оно, словно монарх средневековой Европы, создает "коалиции" в удобное для этого время.

Новое исследование показало, что дельфины более склонны заводить друзей во время "больших банкетов" - тогда, когда лосось или другая рыба более доступны в их среде. Считается, что тогда они не испытывают такого уровня конкуренции с другими представителями своего вида, поэтому легче создают социальные связи и новые группы.

Об этом заявили ученые из Университета Абердина (Шотландия). По их словам, не секрет, что дельфины обычно живут группами. Однако впервые было обнаружено, что они становятся более социальными, когда не беспокоятся о своем выживании. Об этом говорится в материалах, опубликованных на Proceedings of the Royal Society B.

Соответствующим исследованием руководил доктор Дэвид Фишер. Его команда начала вести наблюдение за поведением животных у восточного побережья Шотландии с 1989 года. Речь идет о роде дельфинов, известном как "афалин".

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Ученые проанализировали, как меняется социальное поведение дельфинов, в зависимости от количества доступной пищи и изменений в климате. Оказалось, что животные были более общительными друг с другом в период, когда лосось - их любимая добыча в районе этих вод, водился там в неограниченном количестве. То есть, когда не было необходимости беспокоиться об обеспечении источника питания. Это подсознательно уменьшало уровень конкуренции среди дельфинов и стимулировало их к большему взаимодействию друг с другом.

В то же время Фишер уточнил, что индекс североатлантических колебаний (изменение климата) напрямую не повлиял на уровень популяции группы, но с двухлетним отставанием этот показатель уменьшил количество добычи, которой питаются дельфины. Поэтому, в конце концов, этот показатель также влияет на размеры групп, которые образуют дельфины.

"Итак, это первый раз, когда мы обнаружили различия в индивидуальном социальном поведении для этой популяции дельфинов. Но факт того, что дельфины усиливают между собой социальное взаимодействие в течение месяцев, когда имеют больший доступ к пище, был несколько ожидаемым", - заявил Фишер.

Он добавил, что дельфины очень социальные животные. Поэтому, когда еды не хватает, они начинают искать ресурсы в других частях мира. А, следовательно, со временем также вступают там в социальные контакты, что приводит к увеличению популяции.

В водах Японии дельфины удивили враждебным поведением

В июле 2023 года группа дельфинов в водах Японии удивила несвойственным для себя поведением - на пляже города Михама они напали на людей. Сообщалось, что травмы получили четыре человека - одному из пострадавших даже сломали ребра.

Ученые считают, несмотря на высокую социальность этого вида млекопитающих, они склонны защищать свою среду. Возможно, агрессия дельфинов связана именно с тем, что люди начали активно плавать в их местности. Это могло подтолкнуть животных к агрессии.

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