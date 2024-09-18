Пицца будет готова за 30 минут.

В сети набирает популярность рецепт особенной пиццы, который буквально заставляет бежать в магазин за ингредиентами и пробовать приготовить самому это необычное лакомство.

"Пицца бывает разных видов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, и, похоже, у каждого вида есть свой козырь - возможно, это корочка (толстая или тонкая) или начинка, как решающий фактор", - пишет журнал Parade.

В пример в этот раз приводится рецепт перевернутой пиццы от блогера TikTok @diaryovamermaid.

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Что такое перевернутая пицца

Перевернутая пицца - это пицца, в которой обычный порядок ингредиентов обратный, начиная с начинки и заканчивая корочкой. Существует два основных типа перевернутой пиццы, включая перевернутую пиццу в глубокой тарелке (или на сковороде) и перевернутую пиццу в сицилийском стиле.

Отмечается, что этот тип пиццы позволяет тесту оставаться хрустящим внизу, потому что оно не находится под всеми начинками и к тому же помогает начинкам полностью приготовиться, плюс соус немного карамелизируется, что усиливает его вкус.

Блогер приготовила перевернутую пиццу на чугунной сковороде, поместив на дно сыр и мясо, потом соус и тесто сверху.

"Чугун очень хорошо держит тепло и имеет естественное антипригарное покрытие, поэтому сковорода помогает гарантировать хрустящую корочку и пиццу, которая легко вынимается из сковороды", - говорится в публикации.

После того, как пицца была готова, блогер просто перевернула ее, чтобы корочка оказалась внизу, а начинка - сверху.

Как приготовить перевернутую пиццу

Авторы публикации советуют сначала раскатать тесто для пиццы, чтобы оно соответствовало размеру сковороды и покрывало все начинки.

После этого стоит смазать дно сковороды оливковым маслом и буквально собрать пиццу в обратном порядке – сначала сыр и начинка, а потом соус и тесто для пиццы сверху.

"Вы можете сделать корж настолько толстым или тонким, насколько вам нравится. Поставьте ее в разогретую духовку и выпекайте, пока корж полностью не приготовится, что должно занять около 30 минут. Достаньте пиццу из духовки, дайте ей остыть в течение пары минут, затем, используя прихватки, очень осторожно переверните ее на разделочную доску", - отметили в Parade.

Напомним, ранее УНИАН публиковал рецепт картофеля от ведущего и шеф-повара MasterChef.

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