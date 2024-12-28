Дети получают гены и отца и от матери, но проявляются лищь доминантные черты / фото ua.depositphotos.com

Дети – это отражение родителей во всем. Они берут от мамы с папой не только базовые знания о мире, правилах поведения, коммуникации и прочее, но и ДНК. Нередко родители, бабушки и дедушки или другие родственники спорят из-за вопроса: "На кого похож ребенок?".

Если отношения в семье не заладились, то все позитивное в ребенке каждый присваивает себе, а негативное или то, что просто не нравится, относится к кому-то другому. Например, хитрость сама по себе неплохая черта, но когда она направлена в отношении одного из родителей, то точно прозвучит фраза в адрес другого: "Это твой ребенок". Кстати, ранее мы писали, что дети, которые не хотят идти в школу, часто интересуются тем, как заболеть.

Давайте же разберемся, что и от кого наследует ребенок.

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Что наследует ребенок от родителей

Дети получают гены и отца и от матери, но проявляются лишь доминантные. Девочки получают две Х-хромосомы, а мальчики – Х и Y-хромосому. В связи с этим у девочек больше возможности демонстрировать доминантные черты.

Ребенок получает от родителей:

  • телосложение, рост, цвет глаз и волос, вес, форму губ и носа, а также другие черты;
  • склонность к тем или иным заболеваниям, в том числе, ментальным;
  • привычки и зависимости;
  • способности к чему-либо.

В то же время винить во всем генетику бессмысленно. Если проявления генов во внешности изменить сложно, но можно благодаря кропотливой работе. То все, что касается характера и его проявления, зависит от воспитания, личного примера родителей, окружения и множества других факторов. 

Что ребенок наследует от отца, а что от матери

Генетики уже давно выяснили, что ребенок получает от каждого из родителей. Правда, дети наследуют от родителей различные черты не в равной мере.

Что наследует ребенок от отца:

  1. Цвет глаз.
  2. Рост.
  3. Некоторые черты лица, как губы, ямочки на щеках и прочее.
  4. Структуру зубов.
  5. Чихание при ярком свете.
  6. Проблемы с сердцем.
  7. Бесплодие, особенно, если ребенок – мальчик.
  8. Сексуальное поведение.
  9. Степень агрессивности.
  10. Пищевое поведение.

Многих родителей интересует: "Есть ли что-то, что ребенок наследует только от отца?" Ребенок получает лишь от отца пол. То есть, родится мальчик или девочка зависит только от генетики мужчины.

Что ребенок наследует от матери:

  1. Леворукость.
  2. Тип и цвет волос.
  3. Вес.
  4. Некоторые болезни, как Хасимото или Хантингтона.
  5. Когнитивные функции.
  6. Аналитические способности.
  7. Способность прогнозировать.
  8. Мышление.

Что касается психических расстройств, то ребенок их может унаследовать как от матери, так и от отца. Проявится оно или нет – зависит от ряда факторов, в том числе от доминантного гена. 

Чей ум наследует сын

Споры о том, кто же из родителей наделяет детей высоким интеллектом, могут даже перессорить родственников. В семьях, где отцы гении, могут быть абсолютно обычные дети, которые не выделяются своими умственными способностями.

Все дело в том, что интеллектуальные способности в основном зависят от матери. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что интеллект ребенок наследует от матери. Оказалось, что интеллектуальные способности несет именно Х-хромосома.

Ранее УНИАН писал про новые правила вывоза детей за границу.

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