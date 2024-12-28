Отмечается, что генетика все расставила на свои места и четко определила, что ребенку передаст отец, а что мать.

Дети – это отражение родителей во всем. Они берут от мамы с папой не только базовые знания о мире, правилах поведения, коммуникации и прочее, но и ДНК. Нередко родители, бабушки и дедушки или другие родственники спорят из-за вопроса: "На кого похож ребенок?".

Если отношения в семье не заладились, то все позитивное в ребенке каждый присваивает себе, а негативное или то, что просто не нравится, относится к кому-то другому. Например, хитрость сама по себе неплохая черта, но когда она направлена в отношении одного из родителей, то точно прозвучит фраза в адрес другого: "Это твой ребенок". Кстати, ранее мы писали, что дети, которые не хотят идти в школу, часто интересуются тем, как заболеть.

Давайте же разберемся, что и от кого наследует ребенок.

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Что наследует ребенок от родителей

Дети получают гены и отца и от матери, но проявляются лишь доминантные. Девочки получают две Х-хромосомы, а мальчики – Х и Y-хромосому. В связи с этим у девочек больше возможности демонстрировать доминантные черты.

Ребенок получает от родителей:

телосложение, рост, цвет глаз и волос, вес, форму губ и носа, а также другие черты;

склонность к тем или иным заболеваниям, в том числе, ментальным;

привычки и зависимости;

способности к чему-либо.

В то же время винить во всем генетику бессмысленно. Если проявления генов во внешности изменить сложно, но можно благодаря кропотливой работе. То все, что касается характера и его проявления, зависит от воспитания, личного примера родителей, окружения и множества других факторов.

Что ребенок наследует от отца, а что от матери

Генетики уже давно выяснили, что ребенок получает от каждого из родителей. Правда, дети наследуют от родителей различные черты не в равной мере.

Что наследует ребенок от отца:

Цвет глаз. Рост. Некоторые черты лица, как губы, ямочки на щеках и прочее. Структуру зубов. Чихание при ярком свете. Проблемы с сердцем. Бесплодие, особенно, если ребенок – мальчик. Сексуальное поведение. Степень агрессивности. Пищевое поведение.

Многих родителей интересует: "Есть ли что-то, что ребенок наследует только от отца?" Ребенок получает лишь от отца пол. То есть, родится мальчик или девочка зависит только от генетики мужчины.

Что ребенок наследует от матери:

Леворукость. Тип и цвет волос. Вес. Некоторые болезни, как Хасимото или Хантингтона. Когнитивные функции. Аналитические способности. Способность прогнозировать. Мышление.

Что касается психических расстройств, то ребенок их может унаследовать как от матери, так и от отца. Проявится оно или нет – зависит от ряда факторов, в том числе от доминантного гена.

Чей ум наследует сын

Споры о том, кто же из родителей наделяет детей высоким интеллектом, могут даже перессорить родственников. В семьях, где отцы гении, могут быть абсолютно обычные дети, которые не выделяются своими умственными способностями.

Все дело в том, что интеллектуальные способности в основном зависят от матери. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что интеллект ребенок наследует от матери. Оказалось, что интеллектуальные способности несет именно Х-хромосома.

Ранее УНИАН писал про новые правила вывоза детей за границу.

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