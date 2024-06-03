Среди запретов - слишком усердное посещение спортзала и установление правил в еде.

Фітнес-тренер Дженна Ріццо поділилася п'ятьма поширеними фітнес-звичками, які, за її словами, не принесуть користі ні тілу, ні розуму.

Як пише NY Post, серед "абсолютних ні" для Ріццо - занадто старанні заняття в спортзалі, встановлення правил у їжі, прагнення бути схожою на когось іншого, використання сорому як мотивації і відсутність пріоритету сну.

Занадто старанні тренування в спортзалі

Дослідження 2021 року показало, що надмірні фізичні навантаження можуть збільшити ризик розвитку фібриляції передсердь, яка являє собою нерегулярне серцебиття. Крім того, це пов'язано з рабдоміолізом - рідкісним захворюванням, що характеризується сильним руйнуванням м'язів.

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Експерти Каліфорнійського університету в галузі охорони здоров'я рекомендують планувати дні відпочинку, варіювати інтенсивність і тривалість тренувань, щоб підтримувати оптимальну фізичну форму.

Встановлення правил харчування

"Говорити: "Мені не можна їсти це, тому що це шкідливо", або "Я можу їсти вуглеводи тільки вранці, а не ввечері" - дуже шкідливо для ваших стосунків з їжею", - пояснює Ріццо.

Не існує універсального плану здорового харчування, але експерти сходяться на думці, що важливо вживати різноманітні фрукти, овочі, цільні злаки, білки та молочні продукти (або збагачені соєві альтернативи).

Спроба виглядати як хтось інший

"Зрештою, як би ви не оцінювали чиюсь статуру і не говорили, що вона є метою, ви не виглядатимете точно так само. Ви можете харчуватися так само, можете тренуватися так само, але ви не матимете такий самий вигляд. Тож викиньте це з голови - станьте кращою версією себе", - каже Ріццо.

Використання сорому як мотивації

Замість того щоб картати себе за відхилення від режиму тренувань, постарайтеся прийняти спосіб мислення, згідно з яким "будь-який рух вартий того".

Не приділяти сну належної уваги

Дорослі повинні прагнути спати від семи до дев'яти годин на добу. Хронічне недосипання пов'язане з ожирінням, високим кров'яним тиском, високим рівнем холестерину і діабетом, а також з депресією, занепокоєнням і поганим психічним здоров'ям.

Раніше фітнес-експертка показала просту 10-хвилинну вправу, щоб спалити жир на животі. Тренування розроблено таким чином, щоб бути доступним навіть для тих, хто не займався спортом роками.

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