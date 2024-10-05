Стать счастливым на самом деле очень просто.

Многие тратят годы своей жизни, чтобы разгадать секрет счастья и здоровья. Есть убеждение, что человек долен сам принять решение быть счастливым.

Издание Your Tango пишет, что, по мнению профессора Гарвардского университета, психиатра Роберта Уолдингера, счастье не имеет никакого отношения к славе, деньгам или успеху.

Оказывается, все дело в людях, как бы сильно некоторые из нас ни ненавидели других. Люди - это то, что делает нас лучше, и то, что придает всей этой суматохе в жизни видимую ценность.

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В исследовании, начатом в Гарварде в 1930-х годах, изучались две группы: студенты Гарварда мужского пола и юноши из неблагополучных семей, живущих в беднейших районах Бостона.

Благодаря сканированию мозга, интервью с испытуемыми, анализу крови и медицинским обследованиям, исследование, длившееся более 75 лет, позволило сделать довольно глубокие выводы.

Удалось выяснить, что секрет счастья и здоровья кроется в отношениях:

люди, которые имеют больше социальных связей, счастливее, физически здоровее и живут дольше. Счастье - это другие люди;

качество важнее количества, когда речь идет о близких отношениях, то удовлетворенность отношениями сказывается на здоровье. Никто не хочет провести свою жизнь в окружении людей, которые его не понимают;

хотя конфликтные браки могут быть хуже развода, "хорошие отношения" не означают отсутствие ссор. Бывают взлеты и падения, но доверие, преданность и уважение - это главное;

одиночество может быть невероятно вредным. Люди, живущие в изоляции, менее счастливы, их здоровье ухудшается раньше, как и функции мозга, и они живут меньше. Вы можете чувствовать себя одиноким даже в комнате, полной людей, поэтому важно окружать себя правильными людьми.

"Хорошие отношения не обязательно должны быть ровными всегда", - говорит доктор Уолдингер. "Некоторые пары, живущие вместе десятилетия, могли ссориться изо дня в день, но до тех пор, пока они чувствовали, что могут положиться друг на друга в трудную минуту, эти ссоры не отражались на их памяти".

По словам Уолдингера, мы должны уделять отношениям столько же внимания, сколько и профессиональной деятельности: от этого в буквальном смысле зависит наша жизнь. Заводите друзей на работе и вне ее, поддерживайте отношения с друзьями, семьей и близкими людьми, какими бы сложными они ни были.

Ранее УНИАН писал, что богатые люди раскрыли свои секреты счастья.

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