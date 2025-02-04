Отмечается, что мощные бытовые приборы лучше включать в розетку.

Электрические приборы с нагревательным элементом, такие как обогреватели, фритюрницы и микроволновки, никогда не должны подключаться к удлинителям или блокам питания. Такое безрассудство чревато неприятностями, как возгорания.

Электрик и владелец Electrified NYC Пол Мартинес в комментарии cnet объяснил, что приборы мощностью 1500 ватт и более всегда должны включаться в розетку.

Если удлинители подключить к приборам с нагревательными элементами, это может привести к перегреву, возгоранию и, в конечном итоге, к пожару, если вовремя не обратить на это внимание.

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Электрик назвал семь бытовых приборов, которые нельзя подключать к удлинителю.

Фритюрницы

Фритюрницы отлично подходят для быстрого приготовления и разогрева пищи, но не стоит подключать их к удлинителям или блокам питания. Хотя мощность фритюрниц варьируется в зависимости от размера, большие фритюрницы могут потреблять до 2 000 Вт, что делает их пожароопасными, если они подключены к удлинителю.

Микроволновые печи

Если нужно искать место для подключения своей микроволновки на кухне, то это еще один мощный прибор, который из-за высокой мощности должен подключаться к розетке.

Удлинители

Подключение удлинителей к другим удлинителям - еще одно большое "нет". Такая практика, известная как "последовательное соединение", может привести к перегреву цепи, что вызовет перегрев шнуров и приведет к пожару.

Обогреватели

Электрические обогреватели давно известны как одна из основных причин пожаров. Комиссия по безопасности потребительских товаров ранее подсчитала, что в период с 2017 по 2019 год переносные обогреватели становились причиной 1700 пожаров в год, причем некоторые из этих пожаров приводили к гибели людей.

Тостеры

Несмотря на то, что тостеры являются менее мощными кухонными приборами, они потребляют много энергии и могут стать причиной пожара, если подключены к удлинителю. Холодильники

Хотя холодильники потребляют меньше энергии - от 300 до 800 Вт - чем некоторые другие кухонные приборы, их все равно не рекомендуется подключать к удлинителю, поскольку они постоянно работают. Даже если удлинитель не вызовет пожара при подключении к холодильнику, есть вероятность, что он может стать причиной поломки прибора.

Кондиционеры

Кондиционеры потребляют слишком много энергии для удлинителя или сетевого шнура, поэтому их также необходимо подключать к розетке.

Если кондиционер подключен к удлинителю, то может возникнуть пожар. Кроме того, из-за недостаточной мощности дом никогда не будет охлаждаться должным образом, но увеличится счет за электричество.

Ранее УНИАН писал, что эксперт назвал 4 прибора, которые потребляют много света.

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