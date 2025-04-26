Обычные домашние удлинители не должны использоваться ни для чего, что превышает 15 ампер.

С наступлением тепла обогреватели заменяют кондиционеры, но необходимо помнить, что никогда нельзя подключать мощные приборы к удлинителю. В противном случае это может привести к возгоранию.

Владелец компании Electrified NYC Пол Мартинес в комментарии cnet рассказал, что не стоит подключать кондиционеры к удлинителям или разветвителям, также следует избегать их использования с нагревательными приборами, такими как микроволновки или аэрофритюрницы. По его словам, любая бытовая техника, потребляющая более 1500 ватт всегда должна быть подключена к выделенной цепи.

Аэрогрили и фритюрницы

Фритюрницы отлично подходят для быстрого приготовления и разогрева пищи, включая полноценные блюда и гарниры, но не стоит подключать их к удлинителям или блокам питания. Хотя мощность фритюрниц варьируется в зависимости от размера, большие фритюрницы могут потреблять до 2 000 Вт, что делает их пожароопасными, если они подключены к удлинителю.

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Микроволновые печи

Во многих домах есть микроволновая печь. Этот прибор очень мощный, поэтому должен работать от отдельной розетки.

Удлинительные шнуры

Подключение удлинителей к другим удлинителям - еще одно большое "нет" в мире электричества. Такая практика, называемая "последовательным соединением", может привести к перегреву цепи, что вызовет перегрев шнуров и пожар.

Обогреватели

Электрические обогреватели давно известны как одна из основных причин пожаров.

"Допустим, вы подключаете (удлинитель) к напольному обогревателю, - говорит Мартинес, - вилка плавится, и начинается пожар. Вот почему нельзя использовать удлинители и/или разветвители питания для любых приборов, потому что они должны использоваться только для электроники".

Тостеры

Хотя тостеры - это небольшие кухонные приборы, они потребляют много энергии и также могут представлять угрозу пожара, если подключены к удлинителю. Для работы тостерных печей требуется еще больше энергии, их мощность колеблется от 1200 до 1400 ватт.

Холодильники

Хотя холодильники потребляют меньше энергии - от 300 до 800 Вт - чем некоторые другие кухонные приборы, их все равно не рекомендуется подключать к удлинителю, поскольку они постоянно работают. Даже если удлинитель не вызовет пожара при подключении к холодильнику, есть вероятность, что его подключение приведет к неисправности холодильника.

Кондиционеры

Кондиционеры потребляют много энергии, чтобы охлаждать дом, поэтому их тоже нужно подключать к розетке. Мартинес также подчеркивает важность покупки правильного блока кондиционера для вашего помещения.

Ранее УНИАН писал, какие приборы обязательно выключать из розетки.

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