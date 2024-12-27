Есть три важных момента в уходе за этим растением. Если их соблюсти, то и в следующем году ваша пуансеттия зацветет.

Пуансеттия на новогодние праздники по популярности уступает только рождественской елке, но украшает вашу комнату также на достойном уровне. Рождественская звезда, а это второе название этого растения, добавляет праздничных нот своим ярким красным и зеленым цветом.

Как пишет Ехргеѕѕ, Джин Кабальеро, соучредитель GreenPal, поделился, как "обеспечить процветание пуансеттии после Рождества".

"Следуя этим советам по уходу, ваши пуансеттии смогут не только выжить, но и цвести и процветать даже после рождественского сезона", - сказал эксперт.

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По его словам, есть три важных момента в уходе за этим растением. Если их соблюсти, то и в следующем году ваша пуансеттия зацветет.

Яркий непрямой свет

Для оптимального роста пуансеттии нужен яркий, непрямой солнечный свет, а потому ее следует размещать у окна, которое получает много света без прямого солнца, которое может "обжечь листья".

Прекрасно подойдет окно, которое пропускает утреннее или вечернее освещение. Интенсивность цвета прицветников напрямую связана с количеством света, которое получает растение. Чем его больше, тем он насыщеннее.

Правильная температура

Когда дело доходит до температуры, рождественские звезды становятся привередливыми и капризными. Они предпочитают стабильную дневную температуру от 18 до 21 градуса и более прохладные вечера.

"Избегайте размещения их возле сквозняков, вентиляционных отверстий или радиаторов, поскольку колебания температуры могут вызвать стресс", - говорит Джин.

При этом, если температура на термостате постоянно превышает 21 градус, ваша пуансеттия может начать страдать от жажды. Поскольку высокая температура высушивает воздух, то ее придется дополнительно опрыскивать или использовать увлажнитель воздуха. Есть еще вариант - можно поставить рядом поддон с водой.

Полив

Для рождественской звезды важно, не переливать ее водой. Перед поливом проверяйте, чтобы верхний слой почвы был сухим на ощупь. Это нужно, чтобы избежать загнивания корней.

Для тех, кто хочет, чтобы их пуансеттия снова зацвела, рекомендуется обеспечить их растение полными 14 часами безмятежной темноты каждую ночь в течение восьми-десяти недель, начиная с начала октября.

Однако днем она должна получать достаточно света. Таким образом вы будете имитировать условия более поздней поры.

Как ранее сообщал УНИАН, что делать, чтобы пуансеттия зацвела.

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