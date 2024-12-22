По словам экспертов, эти вещи могут привлечь вас своим видом, однако, скорее всего, вы не будете ими пользоваться.

Многие люди, которые являются экономными, соглашаются с тем, что существует немного вещей, которые стоит покупать на блошиных рынках. Поэтому эксперты назвали четыре вещи, которые не следует покупать на таких распродажах, пишет Southern Living.

Подержанные вещи, которые человек хочет переделать

Большинство людей покупают подержанные вещи, чтобы их переделать. Однако если вы часто забываете это сделать, то лучше откажитесь от таких покупок.

"Если вы не являетесь компетентным мастером, который умеет делать вещи своими руками и имеет опыт завершения проектов, я бы держалась подальше от всего, что требует ремонта, обивки, перекрашивания и повторной покраски. Части проекта имеют особый способ превращаться в беспорядок или, что еще хуже, в незавершенные задачи в вашем списке дел, которые истощают вас", - объяснила говорит основательница Kristin Keyes Interiors в Нэшвилле Кристин Киз.

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Товары для ванной комнаты

В то же время создатель контента и владелица винтажного магазина Libby and My Либби Расмуссен считает, что лучше избегать аксессуаров для ванной комнаты, включая косметические средства, полотенца и предметы для туалета во время дворовых распродаж.

"Они часто могут быть антисанитарными или их трудно тщательно очистить. Я делаю исключение для маленьких стеклянных баночек, коробочек для украшений, которые можно вытереть, или пустых винтажных флаконов из-под духов, которые добавляют шарма любой коллекции", - отметила жительница Вашингтона

Мебель

В свою очередь основательница винтажного магазина June Taylor Shop в Лейкленде Келли Райли рассказала, что перед тем, как приобрести мебель на таких рынках, она проверяет ящики, а именно, выдвигаются ли они и все ли ручки на месте.

"Никотин, плесень и даже прогорклый клей могут оставлять после себя запахи, которые трудно вывести, и мы оставляем этот кусок", - добавила Келли.

Вещи, которые не принесут пользы

Отмечается, что на таких рынках можно встретить товар, который предлагают по очень выгодной цене. Он вам не нужен, однако из-за соблазна вы все равно его можете купить.

"Часто вас больше привлекает выгодное предложение, а не сама вещь, и впоследствии она может просто лежать у вас дома, создавая ненужный беспорядок", - подчеркнула Серена Аппиа, блогер Thrift Diving.

Другие полезные советы экспертов

Ранее эксперт по стирке рассказал, как правильно дезинфицировать одежду из секонд-хендов. По его словам, для этого дела есть три способа, а именно машинная стирка, очистка паром и ручная стирка.

Также стало известно, как правильно хранить бокалы для вина. Эксперты говорят, что правильный способ хранения бокалов зависит от того, как часто вы пользуетесь посудой и какая она именно у вас.

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