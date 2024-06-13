Возможно, многие не знают, насколько универсальна эта трава или что она актуальна большую часть года.

При упоминании трав всегда на ум приходит обычная зелень: петрушка, кинза, базилик, но редко – шалфей. Возможно, многие не знают, насколько универсальна эта трава или что она актуальна большую часть года. Какой бы ни была причина недооцененного статуса шалфея, кулинар рассказал, почему это трава, которую слдует использовать чаще.

Польза для здоровья шалфея

По словам специалиста по травам Бриттани Никерсон, шалфей содержит сильные ароматические летучие масла, которые успокаивают нервную систему, стимулируют пищеварение и поддерживают иммунную систему, пишет Eatingwell.

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"Это отличное вяжущее и антисептическое средство, которое можно наносить местно на царапины, порезы и сыпь или полоскать горло при боли. Также из шалфея можно готовить чай в сезон простуд и гриппа, чтобы поддержать иммунную и дыхательную системы", - рассказала специалист.

Как выбирать шалфей

Независимо от того, покупаете ли вы шалфей в бакалейном магазине или на фермерском рынке или собираете его в своем огороде, ищите листья яркого серовато-зеленого цвета, без пятен, с сильным травяным запахом и нечетким слоем, который кажется гладким на ощупь.

Шалфей наиболее эффективен и ароматен, если его собирать летом и ранней осенью. Трава также хорошо хранится, поэтому ее можно использовать в блюдах целый год.

Как хранить шалфей

Если вы не успеваете израсходовать весь свежий шалфей в течение одного-двух дней с момента его покупки или сбора, Никерсон посоветовала не мыть листья перед использованием, это продлит срок их жизни.

Чтобы листья шалфея не быстро портились, поставьте его в воду (в чашку или небольшую вазу), и избегайте прямых солнечных лучей. Их также можно положить в герметичный контейнер или пакет для хранения и поместить в холодильник или морозильную камеру.

Чтобы сохранить шалфей на срок до двух лет, его нужно высушить. Два самых простых метода — повесить его или положить ровно. Чтобы использовать метод подвешивания, свяжите стебли вместе веревкой и повесьте в темном, хорошо проветриваемом помещении до полного высыхания — примерно пять-семь дней. Альтернативно, вы можете положить их на стол в аналогичной обстановке.

Другие новости о пользе трав

Травы и специи - это не просто усилители вкуса, которые могут превратить ваши блюда из пресных в восхитительные; они также являются источниками питательных веществ, приносящих целый ряд преимуществ для здоровья. Исследование, проведенное в 2023 году, показывает, что они могут помочь вам снизить потребление натрия за счет повышения присущей еде солености.

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