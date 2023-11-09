Коты могут хвостом сигнализировать о плохом, а могут таинственно признаться вам в любви - как понять разницу.

Хвост кота - еще та загадка природы, игривым движением самой чувствительной части своего тела он может вам признаться в любви, а может, наоборот, рассказать о своем плохом самочувствии или тревоге.

Как отличить одно от другого и точно понять, что говорит хвостом ваш домашний "кот в сапогах" пишет Newsweek. Язык тела является одним из основных инструментов кошки в общении с хозяином, отмечает доцент кафедры поведения животных в Университете Пенсильвании Карло Сиракуза. Он рассказал подробнее о специфике движений хвоста у котов.

Если хвостик кота прямой и торчит вверх

Поднятый вверх или вертикально хвост, с крючком или без него, обычно является признаком положительных эмоций и предшествует безопасному и дружескому взаимодействию, говорит Сиракуза. Обычно именно с таким "настроением хвоста" кот встречает своих домашних дома. Так он сигнализирует, что рад вас видеть, или заранее счастлив, понимая, что сейчас вы начнете его кормить.

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Вопросительная форма хвоста

Если хвост вашей кошки загнут в форме вопросительного знака, это еще один положительный признак. Это вариация прямого положения хвоста. Оценивайте такое настроение кота так же, как и в предыдущем случае: он радуется вашей компании.

Кот обнимает тебя своим хвостиком

Хвостатые объятия кошки - еще один комплимент в вашу пользу. Все знают, что коты считаются животными, которые любят самоутверждаться и довольно автономно чувствуют себя с хозяином по сравнению с собакой. Если кошка начинает прикасаться к вам хвостиком, воспринимайте это как рукопожатие. Кошки делают это только тогда, когда чувствуют себя комфортно рядом с вами. Также кот может тереться о ваши ноги хвостом и телом, показывая, что вы - это его собственность. Таким образом он распространяет на вас свои феромоны. Также часто хвостатые дебоширы стараются привлечь так к себе внимания, чтобы их почесали за ушком или накормили.

Едва подвижный хвост

Когда хвост кошки почти не двигается, это означает, что он находится в расслабленном положении. Хвост "затвердевает", когда у кошки низкий уровень эмоционального возбуждения, говорит Сиракуза. "Например, когда кот просто движется из точки А В точку Б и не хочет передавать какую-то конкретную эмоцию", - привел он пример. Иногда кошке просто нечего вам сказать. Она живет своей жизнью, так же как люди. Не придавайте слишком большого значения расслабленному хвосту.

Если кот опустил хвост и будто присел

Если ваша кошка начинает опускать хвост и пригибается к земле - признак того, что она напугана или встревожена. Кошки делают это, когда хотят, чтобы их не заметили или не поймали. Многие из них демонстрируют такие жесты, когда приходит время идти к "любимому" ветеринару.

Однако есть и более тревожное значение - если кот принимает подобную позу, а вокруг нет потенциальных угроз, значит, ему больно. Это повод обратиться за консультацией к врачу, чтобы разобраться в причине беспокойства.

Вспушенный хвост

Это определенно самая выразительная эмоция, которую кошка передает своим хвостом. Вспушенный и взъерошенный хвост - любимая поза при драках или угрозах: так кот показывает, что он крупнее и страшнее других потенциальных хищников. Если кот распушивает хвост дома, скорее всего, вы его испугали и у него сработал рефлекс "большой надутой совы".

Быстро машет хвостом

Если кот отбивает хвостом "чечетку", двигая им вперед-назад - он эмоционально возбужден. Это не всегда плохо, но это знак для вас, хозяина, прислушиваться к кошке и успокоить ее. В этом состоянии кошка чувствительна и нуждается в вашей нежности.

Ленивые взмахи

Более медленные движения хвостом, иногда просто его кончиком - могут означать повышенное внимание, не обязательно агрессию. Например, часто кошка делает так, прежде чем "атаковать" свою цель во время игры. Ваша кошка также может показывать такие движения, когда видит любимую игрушку. Это значит, что он хочет поиграть с вами.

Внезапные подергивания

Если ваша кошка начинает резко дергать хвостом, это признак раздражения. Часто она делает так, если вы гладите ее не правильно. Каждая кошка индивидуальна, некоторые могут давать человека наглаживать себя во всех местах, даже по "самой нежной" зоне - животику, а для некоторых - это не допустимо.

Также иногда кот показывает таким образом, что устал от вашего внимания. Тогда просто следует оставить вашего любимца на определенное время в покое.

"Язык тела кошки, в том числе язык хвоста, довольно универсален. Однако всегда нужно учитывать индивидуальные особенности именно вашего кота", - говорит профессор.

Кто, как не хозяин будет знать, что любит или не любит ваш кот, чего может бояться, и как проявляет к вам любовь. Если быть внимательнее и не игнорировать язык жестов кота, все станет ясно. Тем более, что кот сам вам в этом помогает своим неугомонным хвостом.

Новое исследование мурлыканья кошек

Ранее ученые опубликовали новое исследование о кошках: на этот раз во внимание приняли еще один их уникальный признак - то самое известное "мурлыканье". Утробный звук, который создает кот, когда доволен. Ученые годами бились в догадках, как именно он возникает. Выяснилось, что коты имеют в своих голосовых складках "мурлыкающие подушечки". Читай подробнее, откуда берется фирменный звук.

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