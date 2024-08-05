Речь идет о том, чтобы не разрушать свою эмаль.

Мы все стремимся к ярким жемчужно-белым зубам, но не все могут себе позволить профессиональное отбеливание.

Как пишет Mirror, стоматолог Шаади Манучехри поделилась своими лучшими советами, как избежать желтизны зубов и как не следует чистить зубы.

"Есть три случая, когда вы никогда не должны чистить зубы. Я стоматолог и это единственный раз, когда вы поймаете меня, когда я говорю вам не чистить зубы. Давайте перейдем к этому", - сказала она.

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Во-первых, она призвала никогда не чистить зубы сразу после рвоты. По ее словам, содержимое желудка чрезвычайно кислое, а зубы состоят из минералов. Итак, когда содержимое желудка попадает в рот, там очень кислая среда. Если сразу после этого почистить зубы, вы просто втираете кислоту в эмаль.

"Итак, подождите по крайней мере 30-60 минут, прежде чем чистить зубы. Что вы можете сделать, это прополоскать рот жидкостью для полоскания рта и выпить немного воды, чтобы быстрее нейтрализовать кислоту", - советует стоматолог.

Также Манучехри говорит не чистить зубы после утренней чашки. Здесь работает тот же принцип, но лучше подождать 30-60 минут. Лучше просто прополоскать рот или выпить воды. По словам стоматолога, если вы добавите молоко и сахар, это может ухудшить кислотность. Кроме того, доктор Шаади сказал людям не чистить зубы после завтрака, а вместо этого чистить их раньше.

"Почистите их заранее, потому что, если вы почистите их сразу, вы повредите свою эмаль. На самом деле, когда вы просыпаетесь утром, у вас есть довольно много бактерий во рту, и их нужно почистить, прежде чем иметь свой завтрак", - дала она последний совет.

Другие советы стоматологов

В последнее время люди все чаще ищут в соцсетях, в частности, в TikTok, различные советы, помогающие сэкономить деньги на лечении зубов. Советы по стоматологии набирают миллионы просмотров, предлагая домашние лайфхаки и быстрые решения для улучшения вида зубов. Однако большинство из таких советов приносят больше вреда, чем пользы, и могут привести к несчастным случаям, боли и дальнейшим повреждениям.

Доктор Смита Мехра, главный стоматолог The Neem Tree Dental Practice, рассказала о шести самых опасных стоматологических трендах TikTok.

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