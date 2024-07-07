Пломбированием и отбеливанием зубов должны заниматься специалисты.

В последнее время люди все чаще ищут в соцсетях, в частности, в TikTok, разные советы, помогаюющие сэкономить деньги на лечении зубов. Как пишет Newsweek, советы по стоматологии набирают миллионы просмотров, предлагая домашние лайфхаки и быстрые решения для улучшения вида зубов. Однако большинство из таких советов приносят больше вреда, чем пользы, и могут привести к несчастным случаям, боли и дальнейшим повреждениям.

Доктор Смита Мехра, главный стоматолог The Neem Tree Dental Practice, рассказала Newsweek о шести самых опасных стоматологических трендах TikTok.

1. Подпиливание зубов

Пользователи делятся видеороликами о том, как они дома подпиливают зубы пилочкой для ногтей, пытаясь их выпрямить. Однако такие действия могут нанести непоправимый вред вашим зубам, говорит стоматолог.

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В отличие от ногтей, зубы не восстанавливаются, и самостоятельная обработка их напильником может разрушить эмаль. Кроме того, остается незащищенным чувствительный слой дентина, который не должен быть обнажен. Это может сделать вас восприимчивым к кариесу в дальнейшем.

Этот лайфхак также может привести к неправильному расположению зубов, что может вызвать проблемы с правильным пережевыванием пищи и речью.

2. Отбеливание зубов своими руками

От чистки зубов яблочным уксусом до смешивания раствора перекиси водорода и пищевой соды - на TikTok можно найти массу информации о том, как отбелить зубы в домашних условиях. Но многие из "гениальных" лайфхаков по отбеливанию зубов неэффективны, а зачастую и опасны.

Так, многие методы отбеливания предполагают использование пищевой соды или перекиси водорода, которые при неправильном применении могут разрушить зубную эмаль, что приводит к повышению чувствительности зубов и увеличению риска возникновения кариеса".

Высококонцентрированные отбеливающие средства также могут вызвать химический ожог, требующий медицинского вмешательства. Кроме того, домашнее отбеливание зубов может повлиять на зубные протезы, такие как коронки, виниры и пломбы, иначе, чем на натуральные зубы.

3. Домашний пирсинг для рта

Пирсинг рта в домашних условиях, по словам стоматолога, - это один из самых опасных трендов.

"Важно понимать, что рот - это рассадник бактерий. Выполнение пирсинга в нестерильной среде значительно повышает риск инфекций, которые могут привести к абсцессам, отекам и боли во рту", - объяснила она.

Помимо размножения бактерий, возможными последствиями являются кровотечение, повреждение нервов или мышц, а также необратимые рубцы. Кроме того, если вы заметите значительный отек после пирсинга в домашних условиях, это может затруднить дыхание и перекрыть дыхательные пути.

4. Пломбы "сделай сам"

В последнее время на TikTok появляются видеоролики, рекламирующие наборы для пломбирования в домашних условиях или использование нестоматологических материалов, например бентонитовой глины.

В то же время стоматолог предостерегает, что выполнение пломбирования в домашних условиях и без надлежащей стерилизации может привести к попаданию бактерий в ротовую полость, что еще больше усугубит существующую проблему.

Кроме того, если пломбировочный материал наложен неправильно, это может привести к трещинам или разрушению зубов, что потребует более масштабного и дорогостоящего стоматологического ремонта.

5. Закрытие щелей в зубах с помощью резинок

"Использование резиновых лент для закрытия промежутков между зубами в домашних условиях - еще одна тенденция социальных сетей, которая может привести к серьезным стоматологическим проблемам", - говорит Мехра.

Они могут причинять сильную боль и дискомфорт, поскольку не предназначены для ортодонтических целей. Давление, оказываемое на зубы и десны, может привести к постоянной боли и затруднениям при приеме пищи или разговоре.

Даже если резинки изначально закрывают щели, они не решают основные проблемы выравнивания. Это может привести к ортодонтическому рецидиву, когда зубы возвращаются в исходное положение или смещаются в другую сторону, - отмечает стоматолог.

6. Полоскание маслом

Это древняя аюрведическая практика, которая заключается в том, что вы в течение пяти минут перекатываете масло во рту, чтобы удалить бактерии и стимулировать выработку слюны", - говорит Мехра, отмечая что эта практика недавно стала вирусной в TikTok, собрав более 167 миллионов видео в этой категории.

Сама по себе эта техника не опасна, и некоторые исследования показывают, что она может помочь уменьшить образование зубных бляшек. Однако доказательств, подтверждающих эти преимущества, недостаточно.

К тому же иногда люди ошибочно заменяют обычную чистку зубов на полоскание маслом, что недопустимо, отмечает стоматолог.

Если использовать эту технику вместо чистки зубов щеткой и зубной нитью, это может привести к накоплению зубного налета, увеличивая риск развития кариеса и заболеваний десен. Любые преимущества полоскания маслом, такие как свежее дыхание или ощущение чистоты во рту, как правило, носят временный характер и не заменяют регулярную гигиену зубов.

Если вы все же хотите попробовать сделать ополаскиватель для рта "сделай сам", Мехра рекомендует использовать чайную ложку яблочного уксуса, смешанного с чашкой воды, чтобы справиться с неприятным запахом изо рта.

Ранее эксперты рассказали, сколько чашек кофе можно выпить в день и что произойдет при превышении этой дозы.

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