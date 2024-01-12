Соль - это неотъемлемая часть здорового питания, но хроническое желание съесть что-то соленое может быть плохим признаком.

Неудивительно, что людей часто тянет на соленые продукты. Человеческий организм нуждается в соли, чтобы выжить.

Большинство людей потребляют более чем достаточно натрия, в основном из переработанной и ресторанной пищи. Однако частая тяга к соли может свидетельствовать о наличии заболевания.

Издание Very well health разбиралось, почему вы можете испытывать тягу к соли, что это может означать для вашего здоровья и что вы можете с этим сделать.

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Почему хочется соли

Независимо от того, возникает ли у вас тяга к соли время от времени или часто, вы можете испытывать ее по разным причинам.

Скука

Нет ничего необычного в том, чтобы испытывать сильное желание съесть соленую еду, когда вам скучно. Исследования показывают, что тяга к определенным продуктам, когда скучно, может стимулировать центр удовольствия в мозге, вызывая повышение уровня дофамина.

Переедание от скуки может быть эмоциональным пищевым поведением или паттерном, и многие люди выбирают соленые, сладкие или комбинированные закуски.

Обезвоживание

Для нормального функционирования организма необходим натрий как электролит. Обезвоживание происходит, когда уровень электролитов нарушается. Вы можете почувствовать тягу к соли, чтобы восполнить этот дисбаланс.

Та же часть мозга, которая контролирует голод, контролирует и жажду. Некоторые исследования показывают, что ваше тело может требовать соленых закусок, когда на самом деле вам нужна вода.

Хронический стресс

Пережитый стресс заставляет надпочечники выделять кортизол и другие гормоны, вызывающие аппетит, что может вызвать тягу к соленой, жирной или сладкой пище.

Стрессовые ситуации также могут привести к эмоциональному перееданию, чтобы успокоить себя, поэтому любимая соленая еда может стать привычкой во время хронического стресса.

Недостаток сна

Недостаток сна может повысить вероятность того, что вы потянетесь к вредным продуктам. Исследования показывают, что недосыпание усиливает тягу к более калорийным продуктам, включая соленые, сладкие и острые.

При недостатке сна гормональные сигналы побуждают часть мозга, отвечающую за "вознаграждение", потянуться к соленой закуске.

Чрезмерная потливость

Люди, которые сильно потеют, будь то от физических упражнений или воздействия жары, могут испытывать тягу к соленым продуктам. Это реакция организма на восстановление баланса уровня электролита натрия, который необходим для общего функционирования. Если вы хотите соли именно по этой причине, вы можете испытывать и другие симптомы, такие как жажда и усталость.

ПМС

Предменструальный синдром - это физические и эмоциональные признаки, которые проявляются за неделю или две до менструации. В это время часто наблюдаются жажда и изменения аппетита, включая тягу к соленой пище. Этому может способствовать легкое обезвоживание, которое может произойти в период ПМС.

Мигрень

Если вы страдаете мигренью, существует ряд симптомов, которые могут проявляться в период, предшествующий началу приступа мигрени. Исследования показывают, что во время продрома одним из симптомов является тяга к соленой пище. Это может быть связано с тем, что употребление соленой пищи может помочь облегчить абстинентный синдром мигрени.

Лекарства

Некоторые лекарства, влияющие на надпочечники, могут вызывать желание полакомиться солеными закусками. К таким препаратам относятся:

Трамадол;

Противогрибковые препараты;

Глюкокортикоиды;

Ингибиторы контрольных точек иммунотерапии;

Ингибиторы белковых киназ.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем прекращать прием любого лекарства, которое, по вашему мнению, может вызывать тягу к соли.

Дефицит натрия

У людей с дефицитом натрия может возникнуть тяга к соли. Этот распространенный дефицит электролита может вызывать в мозге сигналы к потреблению соли. Он может быть вызван различными причинами, включая диарею, рвоту, сердечную недостаточность, прием мочегонных лекарств, некоторые заболевания почек и многое другое.

Какие заболевания могут вызывать тягу к соли

Регулярная тяга к соли также может быть признаком более серьезного заболевания.

Болезнь Аддисона

Болезнь Аддисона - редкое генетическое заболевание, которое возникает, когда надпочечники не вырабатывают достаточное количество кортизола. Без этого гормона организм может быстро терять натрий. Симптомы болезни Аддисона включают тягу к соли, усталость, гиперпигментацию и многое другое.

Синдром Барттера

Редкое генетическое заболевание, известное как синдром Барттера, влияет на способность почек реабсорбировать соль и другие электролиты, в результате чего эти питательные вещества теряются с мочой. Чрезмерная потеря соли приводит к сильному желанию употреблять соленую пищу и другим симптомам, таким как обезвоживание, усталость, судороги, слабость и хрупкость костей.

Кистозный фиброз

Еще одно генетическое заболевание, известное как муковисцидоз (МВ), вызывает скопление густой слизи в органах организма. Это препятствует транспортировке натрия по организму, мешая росту и другим проблемам.

Люди с МВ могут хотеть соленой пищи, потому что они легко теряют натрий. Это заболевание обычно диагностируется вскоре после рождения.

Анемия

Некоторые исследования показывают, что железодефицитная анемия может проявляться в сильной тяге к соли.

К развитию железодефицитной анемии могут привести различные причины, включая кровопотерю, заболевания почек, некоторые состояния здоровья и генетику. Если причина вашей тяги к соли кроется именно в этом, вы также можете испытывать такие симптомы, как усталость, головокружение, холодные руки и ноги.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите слишком много соли.

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