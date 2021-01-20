Издание The New York Post отметило, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США "определенно спал".

Бывший президент США Билл Клинтон заснул во время инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена.

На это обратила внимание газета The New York Post.

Издание отметило, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США «определенно спал». При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.

Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Автор: Денис Прядко