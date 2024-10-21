Он поделился некоторыми рекомендациями о необходимых вещах, которые следует купить для вашего автомобиля перед зимой.

Эксперт по ремонту автомобилей Питер Заварелли специализируется на диагностике проблем с работой двигателя отечественных и европейских автомобилей, а также на диагностике и ремонте электрооборудования.

Он поделился некоторыми рекомендациями с GOBankingRates о необходимых вещах, которые следует купить для вашего автомобиля перед зимой.

Скребок и щетка для льда

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Заварелли рекомендовал водителям, находящимся в районах, где зимой выпадает снег, держать под рукой скребок для льда и щетку для снега.

"Возможно, вам также понадобится комплект водительских перчаток, чтобы держать руки в тепле, так как руль может быть холодным", - сказал он.

Пусковые кабели

Эксперт посоветовал водителям держать в автомобиле прочный комплект пусковых кабелей на случай, если аккумулятор разрядится. Кабели также могут помочь другому водителю, который в этом нуждается.

Наполнитель для кошачьего туалета

Замерзающий дождь или лед могут затруднить выезд с парковочного места, поэтому хорошей идеей будет держать в машине что-то, что можно использовать для сцепления. Заварелли сказал:

"Лучшее, что можно иметь под рукой и что можно регулярно покупать, - это обычный наполнитель для кошачьего туалета. Наполнитель можно насыпать вокруг ведущих колес (колес, которые вращаются при ускорении), чтобы улучшить сцепление".

Он объяснил, что, хотя песок, гравий тоже подойдут, наполнитель для кошачьего туалета найти значительно проще всего.

Инструменты

Хранение небольшого набора инструментов в автомобиле может пригодиться не только зимой, но и в течение всего года.

"Я рекомендую держать фонарик с запасными батарейками, плоскую и крестовую отвертку, разводной ключ и молоток", - сказал Заварелли.

По его словам, небольшой набор розеток и несколько запасных хомутов для шлангов также могут быть полезны.

Мобильный телефон и зарядное устройство

С помощью мобильного телефона вы можете вызвать помощь, будь то вызов полиции или службы помощи на дороге. Помните, что в холодную погоду аккумулятор вашего мобильного телефона может разряжаться быстрее. Заварелли рекомендовал водителям иметь при себе и мобильный телефон, и зарядное устройство для мобильного телефона, чтобы при необходимости можно было совершать экстренные вызовы. Павербанк также может помочь зарядить аккумулятор, если вы не можете включить машину, чтобы зарядить телефон.

Зимние шины

Водители, которые живут в районах, где часто бывает снег и гололед, могут максимально улучшить сцепление своего автомобиля и общую безопасность, инвестировав в зимние шины.

"Я рекомендую шипованные зимние шины и покупать шины с долговечным и агрессивным протектором, поскольку такие шины, как правило, работают лучше всего в зимние месяцы", - сказал Заварелли.

Теплая одежда

Если ваш автомобиль сломается, помощь может приехать нескоро. Заварелли рекомендовал держать под рукой одеяла, пальто, шапку и перчатки, чтобы вы могли согреться. Он также посоветовал водителям иметь в своих автомобилях закуски и напитки, чтобы поддержать свой организм во время ожидания.

Техническое обслуживание автомобиля

Помимо запаса необходимых вещей, Заварелли предложил владельцам автомобилей инвестировать в техническое обслуживание своих машин перед зимой. Он пояснил:

"Я рекомендую заменить моторное масло и фильтр, а также все другие необходимые детали технического обслуживания производителя в зависимости от времени и пробега с момента последнего обслуживания. Антифриз двигателя - это самое важное, что нужно проверить, чтобы убедиться, что антифриз готов к холодным зимним месяцам".

Он сказал, что давление в шинах и фары автомобиля также следует проверить. Кроме того, необходимо осмотреть дворники и заменить их, если они изношены.

По его словам, этот сервисный визит может помочь подтвердить, что ваш автомобиль готов к зимним поездкам, а также определить любые ремонтные работы, которые вам могут потребоваться для поддержания надежности вашего автомобиля.

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