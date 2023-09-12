Водители должны всегда подбирать шины, подходящие для их автомобиля и типичных условий вождения, чтобы поддерживать оптимальные характеристики и безопасность.

Автомобильный эксперт предупредил водителей, чтобы они регулярно проверяли безопасность шин своего автомобиля, иначе они рискуют стать причиной серьезных аварий.

В одном из видео на своем Youtube-канале Bladed Angel он рассказывает, как многие водители не вкладывают достаточно денег и внимания в шины на своих автомобилях, пишет Express.

"Это на удивление огромное заблуждение, причём не только среди людей, не имеющих автомобилей, но даже среди автолюбителей. Причина в том, что шины - это одноразовый расходный материал, поэтому психологически наш мозг не любит тратить больше на то, чем мы не сможем пользоваться очень долго", - объясняет он.

Водители могут добиться максимальной эффективности своего автомобиля, обеспечив оптимальный уровень давления воздуха в шинах.

Отмечается, что автомобилистам рекомендуется проверять давление в шинах каждую неделю и перед дальней поездкой с помощью точного манометра, когда автомобиль не двигался в течение как минимум получаса.

Все модели будут содержать информацию о правильном давлении в шинах, напечатанную либо на пороге двери водителя, внутри крышки бензобака, либо в руководстве пользователя.

Кроме того, Bladed Angel подчеркнул, что не менее важно, чтобы, когда водитель заказывает новые шины для своего автомобиля, они подходили для конкретной модели и местных условий вождения.

"Поскольку они постоянно используются на наших машинах и постоянно заменяются для наших машин, это просто шина, и многие люди всегда говорят, что у меня уже есть полный привод, поэтому мне не нужны зимние шины. Никакое количество лошадиных сил не имеет значения, если у вас неправильные шины, никакое количество прижимной силы не имеет значения, если у вас есть шины, которые не имеют сцепления с дорогой", - говорит автоэксперт.

Однако эксплуатация автомобиля на изношенных шинах или с неправильным давлением может повлиять на ходовые качества и управляемость автомобиля, а также может привести к тяжелым последствиям.

Согласно исследованиям, тормозной путь автомобиля, использующего шины с минимальной глубиной протектора 1,6 мм, был более чем на 7,6 метра дальше, чем у того же автомобиля, использующего шины с глубиной протектора 3 мм.

Как сообщал УНИАН, ранее автомеханик с 40-летним стажем Джим на своем YouTube-канале поделился полезным советом по быстрому ремонту автомобильных шин. Он сказал, что следует держать в багажнике, чтобы вы могли быстро вернуться на дорогу и доехать до ближайшего автосервиса, где вам починят колесо правильно.

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