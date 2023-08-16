Говорить "верный ответ" будет ошибкой, надо употреблять "правильный".

Самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко рассказал, почему ответ не бывает "верным".

"Предлог "из-за" мы используем, когда выходим из-за чего-то, например: выйти из-за стола или из-за дома. То есть пространственно-вещественные отношения. Когда мы говорим о причине чего-то, то употребляем через", - сказал он.

Авраменко отметил, что нельзя употреблять конструкцию "неверно выполненного", а надо говорить "неправильно выполненного".

"Дело в том, что верно можно любить или нести службу в армии, то есть не предавать. Говорить "верный ответ" будет ошибкой, надо употреблять "правильный". В переводе с русского это бы звучало "преданный ответ", - добавил языковед.

Языковые советы от Авраменко - подробности

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко развеял миф некоторых украинцев о том, что фраза "желаю удачи" имеет отношение к русскому языку. Языковед указал, как раз правильно желать людям именно "удачи".

Также он объяснил, как правильно использовать слово "наразі". По его словам, среди людей бытует мнение, что это слово часто неправильно используют как синоним слова "сейчас".

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