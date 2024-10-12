Иногда родители сильно привыкают к необычному поведению своих детей, потому что оно возникает слишком часто, эксперт назвал главные проблемы.

Все дети время от времени демонстрируют плохое поведение, а у некоторых из них временные проблемы с поведением возникают, как оказывается, в результате стресса. Согласно сервису Medline Plus — крупнейшей в мире Национальной медицинской библиотеки США (NLM), плохое поведение ребенка может указывать на серьезную проблему, если его поведение чрезмерно враждебно, агрессивно или деструктивно и если изменения в поведении продолжаются более 6 месяцев.

Другим показателем того, что у вашего ребенка есть проблемы с поведением, является поведение, не соответствующее его возрасту, пишет в своем материале для издания Your Tango Донна Бегг — эксперт-редактор, исследователь и аналитик Consumer Health Digest. Она добавляет, что более глубокое понимание детской психологии поможет родителям определить, является ли поведение их ребенка нормальным или нет. Бегг предоставила 6 проблем в поведении, которые родители никогда не должны игнорировать у своих детей.

К примеру, по словам эксперта, малыши обычно импульсивны и часто испытывают проблемы с регуляцией своих эмоций, что совершенно нормально. Однако импульсивность и неспособность контролировать гнев у детей старшего возраста могут указывать на оппозиционно-вызывающее расстройство. Сообщается, что примерно у одного из десяти детей наблюдается ОВР, которое характеризуется гневом, раздражительностью, вспышками гнева и непослушанием:

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"Если вы заметили такое поведение у своего ребенка, обязательно обратитесь за помощью к детскому терапевту или врачу. Причины ОВР могут быть как психологическими, так и даже нейробиологическими".

Еще одной проблемой поведения выступает невнимательность и гиперактивность. Это, по словам экспертов, может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), считается, что СДВГ встречается примерно у пяти процентов детей в мире, и причины этого расстройства плохо изучены, но исследователи сходятся во мнении, что расстройство имеет неврологическую природу.

Аналитики отмечают, что СДВГ характеризуется неспособностью удерживать внимание и проблемами с контролем своего поведения.

Кроме того, некоторые дети могут проявлять неуважение к родителям, другим взрослым и сверстникам. Это может означать либо то, что ваш ребенок отстаивает свою независимость, либо то, что он проверяет ваши границы, говорится в материале. Хотя грубость - это считается нормальным поведением для ребенка, эксперты подсказывают, что родителям необходимо пресекать такое поведение и реагировать на него должным образом, чтобы оно не вошло в привычку.

А еще Донна Бегг отмечает, что чрезмерный плач может остаться незамеченным большинством родителей, особенно у детей дошкольного возраста:

"Хотя это нормально для маленьких детей - хныкать и плакать от разочарования, однако некоторые дети используют подобные эмоциональные проявления, чтобы получить то, что они хотят".

Такое поведение - это просто результат воспитания, поскольку дети рано замечают, что получают больше всего внимания, когда расстроены. Педиатр Лорел Шульц советует родителям обращать внимание на своих детей, когда они не расстроены, если они хотят отучить ребенка от нытья.

К этой же проблеме Бегг добавляет частые истерики.

"Каждый здоровый ребенок закатывает истерику, когда чувствует, что какие-то его потребности не удовлетворяются, или из-за беспокойства. Но частые истерики без причины могут быть признаком того, что ваш ребенок борется с более глубокими проблемами", - отмечает она.

Например, по ее словам, для аутизма характерны ригидность и повторяющееся поведение, и когда что-то идет не так, у ребенка начинается истерика.

И последняя проблема поведения, которую родители не должны игнорировать — неуспеваемость в школе.

"Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок хорошо учился в школе, но иногда дети могут испытывать трудности в учебе, и это может повлиять на их самооценку и вызвать чрезмерный стресс", - говорится в материале.

Исследователь заявляет, что если вам вдруг кажется, что ребенок может испытывать стресс или же у него в поведении проявляются признаки депрессии, то необходимо проконсультироваться со специалистом.

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