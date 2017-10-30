"Не надо было на Донбассе и в Сирии разбрасывать": соцсети высмеяли слова Путина о сборе биоматериала

19:55, 30 октября 2017
Курьёзы
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Пользователи соцсетей пытаются понять, о каком именно материале говорил президент РФ и смеются над российским лидером.

Владимир Путин / REUTERS

Пользователи соцсетей отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что иностранцы якобы собирают биоматериалы россиян.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – подчеркнул Путин.

Теперь пользователи пытаются выяснить, какой же биоматериал собирают и где его сдать подороже. 

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Теги: #сбор биоматериала Путин#соцсети биоматериал Путин#иностранцы собирают биоматериал