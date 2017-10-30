"Не надо было на Донбассе и в Сирии разбрасывать": соцсети высмеяли слова Путина о сборе биоматериала

Пользователи соцсетей отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что иностранцы якобы собирают биоматериалы россиян.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – подчеркнул Путин.

Теперь пользователи пытаются выяснить, какой же биоматериал собирают и где его сдать подороже.

Вот я хожу в туалет, и все, что я туда находил - куда-то исчезает! Скажите, это ли не свидетельство заговора против России? Великий #Путинpic.twitter.com/Q2uQ6U2NqR — Великий Путин (@GreatPutin) October 30, 2017

У меня прямо из сортира воруют биологический материал. Путин помоги, путин введи...#путин — Alexander Volkov (@derVolkov) October 30, 2017

А спросите у него: "Земля плоская или круглая?"

Чтобы точно убедится, что "Путин - мы этого достойны!" #Путин — pani Walewska (@pani_walewska) October 30, 2017

"Некие силы" хотят выяснить, что жрут россияне, которые все съедобные продукты раздавили бульдозерами. — pani Walewska (@pani_walewska) October 30, 2017

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А нехрін було розкидувати цей матеріал по всьому світу – від Сирії до Донбасу pic.twitter.com/j6rCWxUb9h — Баба і кіт (@babaikit) October 30, 2017

Путин: Некие силы собирают биологический материал россиян. pic.twitter.com/H6xGBlM7ie — Тoтzе (@zagibaigvozdi) October 30, 2017

Кто-то Путина опять в заблуждение ввел. У нас в подъезде уже пару недель кучу чьего-то биоматериала никто не убирает. — Bob Farber (@Bobchensk) October 30, 2017

просрали все биоматериалы — недруги за бугром (@Lndcalling) October 30, 2017

В марте на выборах россияне будут отдавать не голоса, а биоматериал. — МинПанд (@crimeapanda) October 30, 2017

– Молодой человек, вы биоматериал не выбрасывайте, я заберу! — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) October 30, 2017

никакого праздника… меня сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего нельзя… требуют какой-то биоматериал… pic.twitter.com/yhGPT8nNCE — Бывает и хуже (@in2pix) October 30, 2017

Соловьев и Киселев это кладезь биологических материалов — Maharishi (@Maharishi2016) October 30, 2017

Это было бы смешно, если не вспоминать, что он - президент pic.twitter.com/aYKHHgv73d — Усы Пескова (@Sandy_mustache) October 30, 2017

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