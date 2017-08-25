Мышь полакомилась суши в столичном гипермаркете, но там проблем с грызунами не видят (видео)

Суши с живой мышью - новый "рецепт" от "Ашана". Там в отделе кулинарии грызун заполз просто в холодильник с японскими блюдами. Видео разместили в интернете покупатели, которые стали свидетелями, говорится в сюжете ТСН.

Такую картину застали Юрий с женой, когда накануне заехали в магазин. "Из разговора поняли, что была проведена дезинфекция, "но все равно мыши есть", – пересказывает он разговор с администратором магазина.

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После шумихи покупателей, рассказывает, роллы персонал немедленно убрал. Место, где грызуна застали на горячем, пустое и сегодня. Работники мышиный инцидент не обсуждают. Никаких проблем с грызунами перед журналистами не признают. Видео мышиного ужина, тем временем, рассматривают покупатели. Запрос ТСН в гипермаркете пока оставили без ответа.

В Киеве это уже не первый скандальный визит живности в магазин. На прошлой неделе в одном из супермаркетов кот справил нужду прямо в латок с сахаром.