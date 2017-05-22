Американец, ранее переживший лавину на Эвересте, погиб при втором восхождении
10:56, 22 мая 2017Мир
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При восхождении на Эверест погибли альпинисты из США, Словакии и Австралии.
Еще один альпинист пропал / Фото Reza Zarei via flickr.com
В Непале при восхождении на Эверест погибли трое альпинистов, еще один считается пропавшим без вести, передает 112.ua.
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Подтвердить гибель спортсменов удалось лишь после того, как в районе установилась погода, позволившая спасательным командам прибыть к месту ЧП.
Отмечается, что погибшие были гражданами США, Словакии и Австралии. Американец, доктор Роланд Иарвуд из Алабамы, уже покорял самую высокую гору планеты в 2015 году, тогда ему удалось выжить после схода лавины.
Также стало известно, что один из участков Эвереста под названием "Ступень Хиллари", обрушился в результате землетрясения 2015 года.
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