Москаль оригинально ответил на запрос жителя Ужгорода: посоветовал ему обратиться в психбольницу (документ)

16:36, 07 июля 2017
Курьёзы
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Москаль отказался переименовывать проспект Свободы в Ужгороде на Миклоша Горти и отправил инициатора к психиатру.

Москаль оригинально ответил на инициативу по переименованию проспекта / фото УНИАН

Общественный активист Иван Данацко обратился к председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю с предложением переименовать проспект Свободы в Ужгороде в проспект Миклоша Горти.

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Москаль официально отказался переименовывать проспект Свободы в Ужгороде в Миклоша Горти и отправил инициатора к психиатру, а также указал адрес психиатрической больницы, передают "Новости Закарпатья".

фото transkarpatia.net

Как сообщал УНИАН, в Мукачево появится тупик Москаля. Соответствующее решение "О переименовании названия улиц, переулков, площадей города Мукачево" принято на очередной сессии горсовета.

Кроме того, 6 июля сессия Мукачевского совета переименовал улицы Бандеры и Шухевича на Гузара и Шептицкого.

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Теги: #Москаль ответил на запрос#обратиться в психбольницу