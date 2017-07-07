Москаль оригинально ответил на запрос жителя Ужгорода: посоветовал ему обратиться в психбольницу (документ)

Общественный активист Иван Данацко обратился к председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю с предложением переименовать проспект Свободы в Ужгороде в проспект Миклоша Горти.

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Москаль официально отказался переименовывать проспект Свободы в Ужгороде в Миклоша Горти и отправил инициатора к психиатру, а также указал адрес психиатрической больницы, передают "Новости Закарпатья".

Как сообщал УНИАН, в Мукачево появится тупик Москаля. Соответствующее решение "О переименовании названия улиц, переулков, площадей города Мукачево" принято на очередной сессии горсовета.

Кроме того, 6 июля сессия Мукачевского совета переименовал улицы Бандеры и Шухевича на Гузара и Шептицкого.