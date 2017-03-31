Разбитые дороги и шаурма: в соцсетях продолжают издеваться над промо-роликом Киева к Евровидению-2017 (видео)
14:47, 31 марта 2017Курьёзы
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Пользователи соцсетей продолжают радовать неофициальными презентационными роликами столицы к Евровидению-2017.
В сети появился новый неофициальный презентационный ролик Киева к Евровидению.
Так, на видео показаны наши разбитые столичные дороги, акции против незаконных застроек, МАФы с хот-догами и шаурмой.
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"Это уже больше похоже на правду", - говорится в подписи к видео.
Ранее пользователи соцсетей наложили текст презентационного ролика столицы к Евровидению на видеоклип Павла Зиброва "Хрещатик", выпущенный еще в 1994 году.
Сам проморолик Киева к Евровидению-2017 вызвал неоднозначную реакцию среди украинцев.
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