Интернет "замироточил" коубами из-за заявления Поклонской о бюсте Николая ІІ
18:13, 07 марта 2017Курьёзы
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Экс-"прокурор" оккупированного Крыма и нынешний "депутат" нелегитимной Госдумы заявила, что на территории полуострова замироточил бюст последнего российского императора Николая II. Речь идет о скульптуре, установленной в часовне при здании прокуратуры в Симферополе.
Поклонская заявила, что бюст Николая ІІ начал мироточить / twitter.com/dimitriyenteo
Поводов для насмешек над Поклонской добавило то, что комиссия РПЦ не обнаружила следов мироточения на скульптуре Николая II.
Интернет-пользователи смеются над "няш-мяш" Поклонской из-за этого заявления. Для вас мы создали подборку забавных коубов на эту тему.
Ранее, 6 марта глава небольшого российского города вблизи финской границы заявил, что в России "пустил слезу" монумент Ленина.
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