Интернет "замироточил" коубами из-за заявления Поклонской о бюсте Николая ІІ

Поводов для насмешек над Поклонской добавило то, что комиссия РПЦ не обнаружила следов мироточения на скульптуре Николая II.

Интернет-пользователи смеются над "няш-мяш" Поклонской из-за этого заявления. Для вас мы создали подборку забавных коубов на эту тему.

Ранее, 6 марта глава небольшого российского города вблизи финской границы заявил, что в России "пустил слезу" монумент Ленина.